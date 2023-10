'Eu não possuo bitcoin, mas deveria', diz o lendário investidor Stanley Druckenmiller

O investidor bilionário Stanley Druckenmiller elogiou o bitcoin por ter estabelecido sua "marca" na última década e meia, admitindo que, embora não possua nenhum bitcoin, deveria possuir ao menos um pouco da maior criptomoeda do mercado.

O bilionário compartilhou seus pensamentos sobre o bitcoin em uma entrevista concedida em 30 de outubro ao gerente de fundos de hedge Paul Tudor Jones, onde ele fez comparações entre o bitcoin e o ouro como reserva de valor.

"Tenho 70 anos de idade. Tenho ouro. Fiquei surpreso com o início do bitcoin, mas é claro que os jovens o veem como uma reserva de valor porque é muito mais fácil fazer coisas com ele. Para mim, 17 anos é uma marca. Gosto do ouro porque é uma marca de 5.000 anos". Ele acrescentou:

