Ethereum lança rede de testes para atualização Shangai, ligada a saques e taxa de transação

A Ethereum lançou uma versão de rede de testes para sua próxima atualização, apelidada de Shangai. A rede se chama Shandong e já está disponível para os desenvolvedores, que poderão começar a trabalhar nas implementações.

O processo deve se estender até setembro de 2023. Entre os avanços esperados, estão os saques de Staked Ether (sETH) e taxas de transação mais baixas envolvendo a rede.

Esta é a primeira grande atualização do protocolo desde que o mecanismo de consenso da Ethereum mudou para a prova-de-participação (proof-of-stake) em 15 de setembro, após a fusão da rede principal com a Beacon Chain no chamado "The Merge".

A próxima atualização introduz uma mudança elementar na Ethereum Virtual Machine (EVM), a tecnologia que alimenta os contratos inteligentes de rede. O EIP-3540, ou formato de objeto EVM, é uma das atualizações mais esperadas pela comunidade, pois separa a codificação dos dados, o que pode ser benéfico para os validadores on-chain.

Galen Moore, líder de conteúdo da Axelar, afirma que a alteração "é a atualização mais significativa proposta para a Shangai. É mais um passo em direção à interoperabilidade dentro do ecossistema Ethereum. Atualmente, as redes de camada 2 na Ethereum usam um processo de validação de código complicado. O EIP-3540 separa código e dados, tornando esse processo mais eficiente".

"É uma notícia especialmente boa para o crescente ecossistema de Polygon Supernets — cadeias de aplicativos descentralizadas construídas na Polygon Edge", ressalta.

Outra proposta esperada é o EIP-4895, que permitirá saques do ether depositado e recompensado como parte do processo de validação, como parte do processo para assegurar a segurança da rede. Para garantir a estabilidade do blockchain, os validadores atualmente não podem sacar fundos diretamente.

Entre as propostas em consideração, a atualização também introduzirá mudanças para reduzir a taxa de transação ao equalizar os tamanhos dos blocos e aumentar a eficiência dos dados de chamadas na rede.

Moore observou que, "quando as cadeias especializadas podem se basear em uma camada 2 como a Polygon e reduzir o custo de comunicação com a cadeia básica Ethereum, isso reduz as taxas para usuários em todos os lugares do ecossistema — tornando mais eficiente a escala horizontal de uma maneira que espalha a demanda".

O "The Merge" foi a primeira etapa de um processo de cinco partes, que vem sendo elaborado por vários desenvolvedores da Ethereum, participantes do ecossistema e analistas. A principal mudança implementada foi a redução drástica no consumo de energia, reduzindo o gasto energético da rede em 99%.

Etapas adicionais que estão por vir incluem o "Surge", um passo importante para aumentar a escalabilidade da capacidade do blockchain para armazenar e acessar dados, seguido pelo "Verge", "Purge" e "Splurge". As últimas três etapas no desenvolvimento contínuo da Ethereum devem ocorrer nos próximos anos.

