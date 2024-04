ETFs de bitcoin superam marca de R$ 1 trilhão em volume negociado

Os ETFs de bitcoin atingiram nesta semana mais uma marca importante: os fundos negociados em bolsa de preço à vista da criptomoeda superaram US$ 200 bilhões (R$ 1 trilhão, na cotação atual) em volume movimentado por investidores. O novo recorde foi atingido em menos de três meses desde a aprovação e estreia nos Estados Unidos, em 11 de janeiro deste ano.

Dados reunidos pela plataforma The Block apontam que, apenas entre março e os primeiros dias de abril, o volume negociado nos ETFs praticamente dobrou, passando de US$ 100 bilhões em 8 de março para US$ 201 bilhões na última terça-feira, 9, indicando um alto volume de investimentos nos últimos dias.

Apenas na última terça-feira, o volume negociado nos ETFs de bitcoin foi de US$ 2,9 bilhões, mas com uma cifra inferior à observada no pico de negociação diária dos fundos, que foi atingido em 5 de março. Naquele dia, foram movimentados US$ 9,9 bilhões entre os fundos.

Entretanto, o volume negociado não representa o total investido nos ETFs. Na prática, ele é a subtração do volume investido pelo volume retirado por investidores. Por isso, uma parte do valor de US$ 200 bilhões representa, na verdade, uma saída de capital, em especial do ETF da Grayscale.

Os dados da The Block apontam que o ETF de bitcoin da BlackRock é o líder do segmento em termos de investimentos captados, seguido do ETF da Fidelity e da Ark Invest. Já o da Grayscale concentra os volumes perdidos do segmento, e os outros registram aportes, mas em menor quantidade.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

A expectativa antes do lançamento dos ETFs já era que a BlackRock teria uma participação importante no segmento por ser a maior gestora do mundo em termos de ativos sob gestão. Recentemente, o fundo da BlackRock atingiu uma marca de 50% de fatia de mercado entre todos os ETFs lançados em janeiro, mas tem oscilado entre 45% e 50% desde então.

Apenas no mês de março, os ETFs de bitcoin triplicaram o volume negociado na comparação com os meses de janeiro e fevereiro, movimentando um total de US$ 111 bilhões.

Em janeiro, primeiro mês de negociação dos ETFs, o volume total negociado nessa categoria superou a casa dos US$ 30 bilhões. Em fevereiro, os ETFs de bitcoin somaram US$ 40 bilhões em volume negociado.

"Embora todos os ETFs de bitcoin tenham vencido em termos de terem um sucesso de lucratividade, o fundo da BlackRock venceu a corrida de volume e é oficialmente o $GLD do bitcoin", comentou o analista da Bloomberg, fazendo referência ao ETF de ouro líder do segmento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok