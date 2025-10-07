ETF de bitcoin desbanca fundos tradicionais e é o mais lucrativo da BlackRock

Menos de dois anos após o seu lançamento, o ETF de bitcoin da BlackRock já é o fundo de investimento negociado em fundo mais lucrativo da gestora. O feito do produto chama atenção, já que ele conseguiu superar diversos ETFs mais antigos e tradicionais no mercado.

A informação foi compartilhada na última segunda-feira, 6, por Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg. Ele disse que o fundo está "extremamente próximo" de chegar ao patamar de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão e está gerando uma receita anual de US$ 244,5 milhões.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Ele avaliou os números do ETF de bitcoin como "absurdos" na comparação com os outros ETFs mais lucrativos da BlackRock. Todos possuem mais de 12 anos de existência, com alguns contando com mais de 20 anos de atividade no mercado financeiro.

Entre os ETFs, estão o de investimento em ouro, mercados emergentes, ações do S&P 500 e Russell 1000 e 2000 e em prata. Todos foram superados pelo novo fundo de investimento na maior criptomoeda do mundo, que foi lançado em janeiro de 2024.

O ETF de bitcoin já tinha chamado a atenção do mercado por ter registrado o crescimento mais rápido da história de toda a categoria de fundos negociados em bolsas de valores. Ele se consolidou como o maior dos 11 ETFs de investimento na criptomoeda.

Antes do ETF da BlackRock, o ETF com crescimento mais rápido no mercado era o de investimento no S&P 500 oferecido pela gestora Vanguard. Ele demorou 2.011 dias para chegar a US$ 100 bilhões em ativos sob gestão. Já o da BlackRock deverá atingir o mesmo patamar em 435 dias.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

Círculo virtuoso de valorização

A Bloomberg afirma que os ETFs de bitcoin têm sido beneficiados pela capacidade de atrair cada vez mais investidores e capital conforme o interesse pela criptomoeda entre investidores tradicionais e institucionais cresce. E o fundo da BlackRock é o grande destaque em termos de atratividade.

Além disso, o valor em termos de ativos sob gestão dos fundos cresce devido à própria valorização da criptomoeda, já que os ETFs realizam compras diretas da criptomoeda no mercado à vista.

Com isso, os fundos contam com um círculo virtuoso de valorização: a atração de mais investimentos aumenta a demanda pelo bitcoin e ajuda a valorizar a criptomoeda, o que por sua vez aumenta o valor do próprio ativo e expande o valor dos ativos sob gestão desses mesmos fundos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok