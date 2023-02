Estúdio brasileiro de jogos em Web3 fecha parceria com blockchain Polygon

O estúdio brasileiro focado em jogos para Web3 GG Softhouse (GGS) fechou uma parceria com a Polygon Labs, fundação responsável pelo blockchain Polygon, para desenvolver um hub de jogos para a América Latina. David Fogaça, cofundador da GGS, afirma que a iniciativa focará inicialmente em marketing, desenvolvimento de ecossistema e fornecimento de ferramentas.

Primeiro do Brasil

O objetivo da parceria é acelerar a adoção da Web3 dentro da indústria de jogos, aponta um comunicado. Esse processo de aceleração, inicialmente, se voltará ao Brasil e ao restante da América do Sul. A GGS é o primeiro estúdio de jogos do país a firmar uma parceria como essa com a Polygon.

Ainda de acordo com o comunicado, a ideia é criar um hub, o GGS Games, para atrair jogadores e desenvolvedores para um ecossistema que utiliza tecnologia ligada à nova fase da internet. Para os jogadores, serão disponibilizados jogos onde as interações não consomem altas taxas transacionais. Para os desenvolvedores, o hub será uma oportunidade educacional para interagir com o setor.

“Nós acreditamos que os jogos são a principal ponte para a adoção da Web3. Mas, para isso, os jogos precisam entregar a diversão que os gamers buscam, e a blockchain precisa ser invisível e intuitiva”, conta David Fogaça.

Fogaça acrescenta que a GGS conta com um time focado em instruir novos usuários em relação às ferramentas e diferentes tecnologias ligadas à Web3. Parte desse processo está em dar aos jogadores a oportunidade de ganhar recompensas com criptomoedas, através de competições e desafios.

“Estamos ansiosos para trabalharmos juntos e ajudar a criar um futuro mais descentralizado e justo, para jogadores e desenvolvedores. A GGS Games está prevista para ser lançada em breve, e GG Softhouse e Polygon Labs convidam a todos a aproveitarem as vantagens dos jogos em Web3”, disseram as empresas em conjunto no comunicado.

Jogos e próximos passos

A princípio, a iniciativa GGS Games será lançada em parceria com a Vaizard Games e contará com três diferentes projetos, conta David Fogaça. Um deles é o World 6 Game, um jogo de sobrevivência inspirado na série Round 6. Outro jogo é o Crypto Cube Ball, um jogo de futebol competitivo onde jogadores competem entre si. O terceiro título é o Descastle, com uma pegada mais casual, comparável ao jogo Fall Guys.

Há ainda um título que será lançado mais adiante e que já ganhou tração dentro da comunidade: o jogo de luta Ordem e Combate. “Os personagens são inspirados na cultura dos estados brasileiros, e tem previsão de lançamento para o início de 2024”, diz Fogaça. O jogo já conta com dublagem, esculturas e artes feitas por fãs.

Após firmar a parceria com a Polygon, o cofundador da GGS afirma que os próximos passos são, por enquanto, usar a ponte para aprimorar conhecimentos e tecnologias sobre a Web3. Com isso, a expectativa é entregar a melhor experiência possível para os usuários.

“Vamos olhar, com a devida importância, os feedbacks da comunidade e seguir construindo parcerias de relevância para o cenário de jogos, não só brasileiro, mas também mundial. E começaremos isso pela América Latina”, conclui Fogaça.

