Segmento de finanças descentralizadas atinge menor volume de transações em 7 meses

O segmento de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) registrou nesta semana o seu menor volume diário de transações desde o dia 1º de janeiro de 2023, chegando a uma baixa de sete meses. O resultado reflete um período difícil para o setor, com perda de usuários e capital.

Os dados, divulgados pela plataformas DefiLlama, mostram que o segmento somou US$ 1,12 bilhão de volume transacionado no último domingo, 23, o pior resultado desde o início do ano. Ao mesmo tempo, o chamado valor total bloqueado, ou TVL na sigla em inglês, também teve uma forte queda.

A métrica é considerada importante por representar o total de capital presente nos diferentes protocolos de DeFi. Até o último domingo, a variação no mês de julho é negativa, com o TVL caindo de US$ 45,3 bilhões para US$ 42,9 bilhões. Na prática, isso representa uma desvalorização de ativos e saída de capital.

O mercado de criptomoedas como um todo tem tido um mês de julho de lateralidade. O bitcoin chegou a superar a casa dos US$ 31 mil, mas atualmente é negociado em torno de US$ 29 mil. Já o ether, um ativo importante para o segmento de DeFi, tem variado entre US$ 1.920 e US$ 1800.

Ataques e saída de capital

Entretanto, o segmento também tem enfrentado desafios próprios. O principal deles é a série de ataques e explorações que atingiram protocolos nas últimas semanas e resultaram nos roubos de milhões depositados por clientes. Com isso, a confiança nesses projetos e no setor como um todo caiu, afastando investidores.

Uma das maiores quedas de TVL em julho foi do protocolo de renda passiva Conic Finance, que foi vítima de um roubo de mais de 1,7 mil ethers. Desde então, o seu TVL caiu mais de 65%, indo de US$ 125 milhões para os US$ 42 milhões atuais.

Outros protocolos importantes do segmento de DeFi, como Ankr, Blur, MakerDao, Curve Finance e BendDAO também registram fluxos de saída neste mês. No caso do Ankr e do BendDAO, as perdas superam a casa dos 50%, enquanto Blur, MakerDAO e Curve Finance acumulam quedas de mais de 15% nos seus TVLs.

