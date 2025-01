"Gosto da lucratividade", presidente do banco central da República Tcheca propõe compra de bitcoin

Aleš Michl, presidente do Banco Nacional da República Tcheca, afirmou nesta quarta-feira, 29, que a autarquia está cogitando comprar bitcoin e usar a criptomoeda como parte das suas reservas. Ao explicar a proposta, o líder do banco central destacou as vantagens do ativo, em especial suas valorizações recentes.

Segundo Michl, a proposta pode resultar na compra de bilhões em dólares na criptomoeda caso seja efetivamente implementada. As informações foram divulgadas pelo jornal Financial Times, que entrevistou o chefe da autarquia sobre a nova proposta.

Pelo plano, o Banco Nacional da República Tcheca poderia investir até US$ 146 bilhões (R$ 861 bilhões, na cotação atual) em bitcoin como forma de compor as reservas nacionais do país no ativo. O montante seria equivalente a 5% de todas as reservas que a nação europeia possui.

Michl disse ainda que vai apresentar a proposta para a diretoria do banco central na próxima quinta-feira, 30. Se aprovada, o banco central se tornaria o primeiro do continente europeu a adotar a criptomoeda como um ativo de reserva.

Apesar de reconhecer a volatilidade do bitcoin, ele destacou o crescente interesse de investidores institucionais e de grandes gestoras, como a BlackRock, após o lançamento de ETFs da criptomoeda. Ele também citou a proposta de Donald Trump de criar uma reserva do ativo nos Estados Unidos.

“Para a diversificação de nossos ativos, o bitcoin parece bom. Esses caras [Trump e sua equipe] agora podem criar uma espécie de bolha para o bitcoin, mas acho que a tendência seria um aumento sem eles também, porque é uma alternativa [de investimento] para mais pessoas", comentou.

O presidente do banco central também reconheceu que muitos dos outros líderes de bancos centrais possuem uma "filosofia totalmente diferente" da dele em relação ao ativo, o que o transformou em uma espécie de "pioneiro" no setor com a proposta.

"Eu costumava administrar um fundo de investimento, então sou um típico banqueiro de investimento, diria que gosto de lucratividade", explicou Michl ao justificar a proposta.

“É possível ter uma grande variedade de resultados, que o bitcoin terá um valor zero ou um valor absolutamente fantástico... mas em nossa história também tivemos algumas ações como a Enron ou a empresa de pagamentos Wirecard, então temos alguma experiência com maus investimentos, então, sim, estou pronto [para um possível colapso do bitcoin]", destacou.