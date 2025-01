Fundo soberano da Noruega revela exposição ao bitcoin com R$ 3 bilhões em ações da MicroStrategy

O fundo soberano da Noruega, que é o maior do mundo, revelou nesta quinta-feira, 30, uma série de investimentos em empresas que possuem bitcoin ao longo de 2024. Com isso, a empresa de análises K33 avalia que o fundo tem uma exposição indireta de US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões, na cotação atual) na criptomoeda.

De acordo com informações divulgadas pelo banco central da Noruega, o fundo contava até 31 de dezembro de 2024 com participações na empresa MicroStrategy, na corretora de criptomoedas Coinbase, nas mineradoras de cripto Riot, MARA e Canaan e na companhia japonesa Metaplanet.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Os investimentos nas ações dessas empresas representam uma fatia pequena do total de ativos do fundo, que ultrapassou a casa de US$ 1,5 trilhão, mas resulta em uma exposição indireta ao bitcoin. A K33 avalia que essa exposição teve um crescimento de 153%, equivalendo a 3.821 unidades do ativo.

O cálculo da empresa leva em conta a quantidade de ações que o fundo soberano da Noruega possui de cada empresa e a quantas unidades da criptomoeda essas companhias possuem. A partir disso, é possível estimar uma exposição aproximada do fundo no momento.

A avaliação da K33, porém, é que essa exposição não foi uma decisão intencional do fundo da Noruega, mas sim uma consequência de rebalanceamentos de investimentos em setores que compõem o fundo, em especial ações de tecnologia, com a exposição ao bitcoin sendo uma consequência indireta.

Por outro lado, a empresa pontua que isso mostra como a exposição à criptomoeda está entrando, mesmo que sem querer, em diversos portfólios conforme mais investidores institucionais decidem entrar no mercado cripto e investir na moeda digital.

Os dados divulgados pelo fundo soberano da Noruega indicam que, entre as empresas compradoras de bitcoin, a maior participação é na MicroStrategy, que também é a maior detentora institucional da criptomoeda. O fundo reuniu 0,72% de todas as ações da companhia.

A porcentagem equivale a cerca de US$ 514 milhões (R$ 3 bilhões, na cotação atual). A cifra sozinha representa quase toda a exposição indireta do fundo à criptomoeda, com 3.214 unidades do ativo. Os dados indicam ainda que o fundo adquiriu ações da MicroStrategy ao longo de 2024. Os primeiros investimentos na empresa ocorreram em 2009, anos antes da companhia ter começado a comprar bitcoin.