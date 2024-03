Trump diz que bitcoin "ganhou vida própria" e que ganha dinheiro investindo em cripto

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump indicou que poderia adotar uma posição positiva sobre criptomoedas se ele fosse eleito novamente para a Casa Branca. Atualmente, ele é candidato pelo Partido Republicano ao cargo. Ele falou sobre o bitcoin e as criptomoedas em uma entrevista ao canal CNBC na segunda-feira, 11.

“Elas [as criptomoedas] ganharam vida própria. Às vezes eu faço pequenas coisas por diversão e, você sabe, ganho dinheiro com isso”, disse Trump, sem dar mais detalhes sobre seus investimentos no mercado. Ele disse que não comprou bitcoin mas “[às vezes deixo as pessoas pagarem com bitcoin".

Ele adicionou que “se você pensar, é uma forma adicional de moeda. […] [As criptomoedas] São moedas malucas novas. É assim que eu as chamo, sabe, seja bitcoin ou outras". Trump revelou ainda que muitos dos tênis lançados por ele neste ano foram pagos em criptomoedas. "E eu não conseguia acreditar na quantidade”, comentou.

Trump havia expressado ceticismo sobre criptomoedas quando era presidente dos Estados Unidos, entre 2016 e 2020. À época, ele chamou as criptomoedas de “golpe” e chegou a pedir ao Secretário do Tesouro Steve Mnuchin para “ir atrás do bitcoin”, mas sua administração nunca estabeleceu regras específicas para o setor.

Recentemente, porém, ele sinalizou uma mudança de visão sobre as criptomoedas. Em fevereiro, ele afirmou que "muitas pessoas estão abraçando o bitcoin", citando um uso crescente da criptomoeda como um meio de pagamento e ressaltando a necessidade de regulação do ativo.

O ex-presidente chegou a questionado no canal Fox News se o "próximo passo lógico" não seria apoiar o ativo devido ao seu caráter descentralizado. Em resposta, o político sinalizou uma visão positiva sobre o bitcoin: "Eu sempre gostei de uma moeda. Eu gosto do dólar, mas muitas pessoas estão usando [o bitcoin] e, francamente, ele ganhou vida própria".

"Você provavelmente vai precisar ter algum tipo de regulação, mas muitas pessoas estão abraçando [o bitcoin]. E mais e mais eu estou vendo as pessoas querendo pagar com bitcoin, e você está vendo algo que é interessante, então eu consigo viver com isso", explicou Trump.

O ex-presidente também se tornou conhecido pelas iniciativas envolvendo o mundo cripto. Em agosto de 2023, ele revelou que tinha mais de US$ 2,5 milhões investidos na criptomoeda ether. Além disso, ele lançou diversas coleções de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) nos últimos anos.

