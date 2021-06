Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre': maior crise da história está a caminho

O escritor Robert Kiyosaki, autor do best-seller "Pai Rico, Pai Pobre" e também um famoso investidor, publicou no última final de semana uma previsão em que afirma que a maior crise econômica da história está a caminho - e que, por isso, ele está comprando ouro e prata e "esperando o bitcoin".

"A maior bolha da história do mundo está se tornando maior. O maior 'crash' da história está chegando. Estou comprando mais ouro e prata. E esperando o bitcoin cair para US$ 24 mil. 'Crashes' são o melhor momento para ficar rico", afirmou, no Twitter.

Kiyosaki usou a rede social para compartilhar sua opinião sobre os recentes estímulos econômicos anunciados pelo governo dos EUA. A previsão, portanto, se refere a um contexto mais amplo, capaz de afetar diversos mercados, e não especificamente sobre o bitcoin - do qual ele é um grande defensor. Ele também não citou quais os argumentos para sua previsão.

O escritor já mostrou diversas vezes que é um entusiasta das criptomoedas. Além de ter anunciado publicamente ter investimentos em bitcoin, em dezembro de 2020, por exemplo, ele publicou mensagem estimulando a compra de bitcoin a cerca de 20 mil dólares, dizendo que o ativo chegaria a 50 mil pouco depois - o que de fato aconteceu.

Mais recentemente, quando a criptomoeda despencou desde sua máxima de 64 mil dólares, afirmou que a queda do bitcoin "era uma boa notícia" e que, quando a criptomoeda caísse para 27 mil dólares, ele poderia começar a comprar novamente.

Desta vez, o autor de um dos livros mais influentes sobre educação financeira prevê uma queda ainda mais acentuada para o ativo digital, citando a faixa de 24 mil dólares, bem distante do preço de 1,2 milhão de dólares que ele apontou como alvo para um período de cinco anos, que ele citou em abril.

