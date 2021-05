Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre' diz que queda do bitcoin é 'boa notícia'

Com queda acumulada de mais de 37% em maio, o bitcoin caminha para seu pior mês em 10 anos, em meio à crescente repressão da China a transações com criptoativos e tweets do empresário Elon Musk de que a Tesla não aceitará mais moeda digital como forma de pagamento. Mas para o autor do best-seller "Pai Rico, Pai Pobre", Robert Kiyosaki, um antigo entusiasta do bitcoin, essa desvalorização pode ser uma oportunidade.

Em um tweet em seu perfil oficial na rede social neste domingo, Kiyosaki disse que a queda do bitcoin é uma "boa notícia". "Quando o preço atingir 27 mil dólares, posso começar a comprar novamente. Muito dependerá do ambiente macro global", escreveu.

Ele comentou ainda que o problema não é o ouro, a prata ou o Bitcoin. "O problema são os incompetentes no governo, Fed e Wall Street. Lembre-se de que o ouro custava $ 300 em 2000", apontou.

Em abril, Kiyosaki disse, em entrevista, que comprou bitcoin pela primeira vez a 9 mil dólares depois que a pandemia da covid paralisou a economia mundial no início do ano passado e que acreditava que a criptomoeda iria ultrapassar o patamar de 1 milhão de dólares nos próximos cinco anos. Ele afirmou, no entanto, que preferia ouro e prata como investimento, chamando-os de "dinheiro de Deus". Bitcoin, segundo ele, é "dinheiro de pessoas de código aberto".

Desde o começo da pandemia, o escritor comenta suas opiniões sobre a criptomoeda em seu perfil no Twitter, onde tem 1,5 milhão de seguidores. Em suas colocações, Kiyosaki aponta para as incertezas em relação à economia mundial, criticando a resposta do Fed (o banco central dos EUA) à crise e incitando seus seguidores a se protegerem comprando metais preciosos e o ativo digital.

Os contratos futuros de ouro são negociados atualmente acima de 1,9 mil dólares, alta de 8% este mês, enquanto a prata opera em 28 dólares, também com alta de 8% em maio.