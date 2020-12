Autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’: próxima parada do bitcoin é em R$ 250 mil

Famoso por ser o autor do best-seller “Pai Rico, Pai pobre”, Robert Kiyosaki é um antigo entusiasta do bitcoin. Fala há tempos com otimismo sobre o ativo e, no último domingo (13), o fez mais uma vez, dizendo que o ativo caminho para os 50 mil dólares (cerca de 250 mil reais) e recomendando: “compre abaixo de 20 mil dólares”.

“Feliz por ter comprado bitcoin. Próxima parada, 50 mil dólares. Muito dinheiro insitucional a caminho em 2021. Compre abaixo de 20 mil dólares”, disse Kiyosaki, em sua página no Twitter.

Na mesma publicação, ele também deu uma alternativa para quem não quer investir no ativo digital: “Se você perdeu o bitcoin, compre prata. A prata está pronta para se mover por causa do ‘New Green Deal’, da AOC [Alexandria Ocasio Cortez, representante democrata na Câmara de Representantes dos EUA]. Os Estados Unidos estão em apuros. Futuro promissor para ouro, prata, bitcoin e empreendedores”.

Glad I bought Bitcoin. Next stop $50 k. Wall of institutional money coming 2021. Buy below $20 k. If you missed Bitcoin, buy silver. Silver set to move due to AOC’s Green New Deal. America in trouble. Future bright for gold silver Bitcoin and entrepreneurs. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) December 13, 2020

No final de novembro, Kiyosaki já tinha falado de maneira positiva sobre o bitcoin, o ouro e a prata em sua página no Twitter, onde tem 1,4 milhão de seguidores. Na ocasião, criticou a resposta do Fed (o banco central dos EUA) à crise e incitou seus seguidores a se proteger comprando os metais preciosos e o ativo digital.

Autor de um dos livros mais recomendados para iniciantes no mundo das finanças, Kiyosaki também já chamou o bitcoin de “dinheiro do povo” e já reconheceu que, apesar de gostar de ouro e prata, o bitcoin tem uma performance muito superior e recomendou aos seus seguidores que “comprem o máximo que puderem”.

O escritor acredita que uma crise bancária está prestes a acontecer, e cita as movimentações dos investimentos de Warren Buffet como uma evidência. Em publicações de agosto, afirmou que os “bancos estão falidos e uma grande crise bancária está chegando” e completou “quanto ouro, prata e bitcoin você tem?”.