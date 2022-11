Campanha da Nike reúne craques para definir melhor jogador de todos os tempos

Quem é melhor: Mbappé ou Ronaldinho Gaúcho? Foi exatamente esse tipo discussão que serviu de tema para a nova campanha publicitária da Nike. Como o próprio nome já antecipa – Footballverse –, a ação mistura futebol e metaverso para reunir alguns dos melhores jogadores de todos os tempos, mas que competiram em diferentes épocas.

Toda a história começa com dois cientistas que decidem recriar o craque brasileiro para descobrir se, nos tempos de profissional, seria melhor que o atacante francês. Mas a equipe do laboratório passa a trazer outros ídolos, como Ronaldo Fenômeno, Alex Morgan, Carli Lloyd, Cristiano Ronaldo, Edgar Davids, Kevin De Bruyne, Leah Williamson, Phil Foden, Sam Kerr, Shane Kluivert e Virgil van Dijk.

Em comunicado, a Nike diz que a ideia por trás desse roteiro é mostrar que o “futuro do esporte tem potencial infinito. Para simplificar, o jogo nunca termina”. E a mistura de diferentes linhas do tempo no curta também traz referências a jogadas clássicas, como os dribles de Ronaldinho Gaúcho que são interceptados por jogadores mais novos que diziam ter assistido no YouTube.

Assista à campanha Footballverse da Nike

