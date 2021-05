MicroStrategy anuncia mais uma compra de 15 milhões de dólares em bitcoin

Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, anunciou nesta quinta-feira, 13, mais uma compra de 15 milhões de dólares em bitcoin pela companhia para alocação em suas reservas. Após a compra, a empresa alcançou a marca de 91.580 bitcoins, que geraram um lucro de 2,27 bilhões de dólares na atual cotação do ativo.

De acordo com as informações disponibilizadas por Michael Saylor em uma publicação no Twitter, a MicroStrategy adquiriu mais 271 bitcoins a um preço médio de 55.387 dólares, totalizando uma compra de aproximadamente 15 milhões de dólares.



MicroStrategy has purchased an additional 271 bitcoins for $15.0 million in cash at an average price of ~$55,387 per #bitcoin. As of 5/13/2021, we #hodl ~91,850 bitcoins acquired for ~$2.241 billion at an average price of ~24,403 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/EwZnRkAt6k

— Michael Saylor (@michael_saylor) May 13, 2021