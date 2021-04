JP Morgan vai fornecer fundo de gestão ativa de bitcoin para seus clientes

Em meio à uma agitação causada pela recuperação do mercado de criptomoedas, fontes confirmaram que o maior banco dos EUA, o JP Morgan, irá disponibilizar à seus cliente de gestão patrimonial o acesso a um fundo de gestão ativa de bitcoin do banco.

De acordo com o CoinDesk, fontes familiarizadas com o assunto dissseram que o fundo de bitcoin do JP Morgan deve ser lançado ainda este semestre e deverá ser custodiado pelo New York Digital Investment Group (NYDIG), subsidiário da Stone Ridge, que já oferece fundos de bitcoin para clientes do Morgan Stanley e que tem sob custódia aproximadamente 10 bilhões de dólares.

O movimento do JP Morgan oferece concorrência direta ao Goldman Sachs, que anunciou no final de março o oferecimento de opções de investimento para seus clientes de gestão patrimonial ainda no primeiro semestre de 2021.

Além disso, a ação também demonstra mais um passo na mudança de viés do banco em relação ao bitcoin. Chamado em 2017 de "fraude perigosa" pelo seu CEO, o JP Morgan têm evoluído constantemente a sua percepção sobre a criptomoeda, criando a divisão Onyx, que tem como foco principal o desenvolvimento de aplicações em blockchain e, até mesmo, sugerindo para seus clientes a alocação em bitcoin como uma forma de proteção para seus investimentos.

