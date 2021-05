Elon Musk revela que dogecoin poderá ser usada para comprar um Tesla

Após anunciar em março que a Tesla passaria a aceitar bitcoin como forma de pagamento para seus veículos, nesta terça-feira, 11, Elon Musk, CEO da companhia, divulgou uma enquete pública, questionando seus seguidores sobre a possibilidade da Tesla começar a aceitar dogecoin como pagamento, indicando a intenção de utilizar a criptomoeda em negócios da montadora.

Em uma nova publicação no Twitter, Elon Musk perguntou aos seus 52 milhões de seguidores se a Tesla deveria começar a aceitar dogecoin como forma de pagamento. A enquete feita pelo CEO da companhia obteve mais de 2 milhões de respostas em apenas 30 minutos, demonstrando um forte engajamento de seus seguidores com o tema de criptomoedas.

De acordo com o resultado parcial da enquete, 77% dos participantes gostariam de ver a criptomoeda-meme sendo utilizada como opção de pagamento, enquanto 23% preferem que a dogecoin fique fora das opções.

Aceitando bitcoin como forma de pagamento em sua plataforma de vendas norte-americana desde março, a Tesla já provou algumas vezes ser uma grande entusiasta do mercado de criptoativos, principalmente após o investimento de 1,5 bilhão de dólares no ativo em fevereiro, que de acordo com a divulgação de resultados trimestral da companhia, rendeu um lucro de quase 6 bilhões de reais.

Mesmo sendo apenas uma enquete, utilizar a dogecoin como forma de pagamento na plataforma da Tesla não parece uma opção tão distante para Elon Musk, principalmente após a criptomoeda ter sido utilizada em uma transação da SpaceX, outra empresa fundada pelo bilionário. Nesta segunda-feira, 10, a SpaceX divulgou sua nova missão aeroespacial, a DOGE-1, que se tornou a primeira missão aeroespacial paga com uma criptomoeda.

