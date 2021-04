Tesla diz que compra de bitcoin já rendeu lucro de quase R$ 6 bilhões

A Tesla confirmou nesta quarta-feira, 28, que já lucrou quase 6 bilhões de reais com bitcoin desde que adquiriu a criptomoeda no início de fevereiro.

No anúncio, a companhia informa que, em 31 de março, o valor real de seus bitcoins era de 2,48 bilhões de dólares, quase 1 bilhão de dólares a mais do que o seu investimento inicial na criptomoeda, de 1,5 bilhão de dólares, realizado no início de fevereiro.

A fabricante de carros elétricos, entretanto, disse no início desta semana, em seu relatório de resultados relativo ao primeiro trimestre de 2021, que liquidou cerca de 10% da sua exposição pouco após a compra. De acordo com a companhia, foram vendidos 272 milhões de dólares em bitcoin com 101 milhões de dólares de "impacto positivo".

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que a venda de bitcoin foi efetuada para demonstrar a liquidez do criptoativo e provar sua viabilidade como ativo de reserva a ser mantido no balanço da empresa.

Considerando a venda, o lucro da Tesla com a criptomoeda chega a pouco mais de 1,1 bilhão de dólares, ou cerca de 6 bilhões de reais. Isso indica que a companhia pagou pouco menos de 35 mil dólares por bitcoin e possui aproximadamente 37.650 unidades da criptomoeda em suas reservas.

No momento, o bitcoin é negociado a cerca de 54.700 dólares, com queda de 0,5% nas últimas 24 horas e de 1,5% nos últimos sete dias.

