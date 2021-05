eBay anuncia negociação de NFTs em sua plataforma

Uma das maiores plataformas compras online do mundo, o eBay, anunciou nesta terça-feira, 11, que irá habilitar a comercialização de tokens não-fungíveis em sua plataforma, se tornando a primeira empresa do segmento à ingressar no ecossistema dos NFTs.

Com bilhões de dólares negociados desde o início de 2021, o mercado de NFTs é certamente um dos que mais se popularizou neste ano no mundo dos criptoativos. Por conta de um aumento exponencial na demanda por esses tokens, grandes plataformas de e-commerce como o eBay, passaram a explorar as oportunidades desse mercado que não para de crescer.

De acordo com a publicação da Reuters, inicialmente, apenas usuários que atenderem uma série de pré-requisitos terão autorização para listar os tokens não-fungíveis para venda no eBay. Entretanto, a companhia deixou claro que, em um futuro próximo, os usuários da plataforma irão se deparar com um suporte ainda maior, que fornecerá as ferramentas e políticas necessárias para a compra e venda de NFTs em diversas categorias.

“Nos próximos meses, o eBay adicionará novos recursos que trazem colecionáveis orientados à blockchain para nossa plataforma”, disse Jordan Sweetnman, vice-presidente sênior e gerente geral do mercado da América do Norte do eBay.

Amplamente utilizados para digitalização e “tokenização” de itens digitais como colecionáveis e obras de arte, os NFTs representam ativos digitais únicos, que carregam informações como número de série, dados de propriedade e uma série de outros elementos que, geralmente, são criados e mantidos na blockchain Ethereum.

Por serem itens extremamente exclusivos, alguns NFTs foram responsáveis por transações milionárias no mundo artístico, como a venda do "EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS", a obra de arte do renomado artista digital Beeple, que foi arrematada por 69,3 milhões de dólares em um leilão da Christie's, uma das casas de leilões mais famosas do mundo.