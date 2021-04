CEO do Goldman Sachs prevê mudanças no dinheiro e está de olho no bitcoin

Durante a conferência de resultados do Goldman Sachs, na quarta-feira, 14, o CEO David Solomon, ressaltou a importância que o mercado de criptoativos está alcançando e reiterou que o banco está de olho no bitcoin.

Para David, os criptoativos representam uma mudança muito significativa para o funcionamento do mercado financeiro e, na forma como o dinheiro é transferido ao redor do mundo.

"À medida que as atividades nessas áreas (criptoativos, blockchain e digitalização do dinheiro) avançam, haverá uma disrupção significativa e uma mudança na forma como o dinheiro se move ao redor do mundo", disse Solomon.

Ainda em relação às mudanças introduzidas pelos criptoativos, Solomon comentou que os bancos centrais estão trabalhando em uma forma de utilizar essa tecnologia para digitalizar as moedas fiduciárias.

"Os bancos centrais estão procurando moedas digitais, trabalhando para aplicar esta tecnologia aos mercados locais e determinar o impacto de longo prazo nos sistemas de pagamento globais."

Sobre um possível foco para as instituições durante esse período de mudanças, o CEO do Goldman Sachs, deixou claro que as atenções estão voltadas para criptomoedas, que assim como o bitcoin, possam funcionar como uma reserva de valor.

"Também há um foco significativo em criptomoedas como o bitcoin, nas quais a trajetória é menos clara à medida que os participantes do mercado avaliam sua possibilidade como reserva de valor", complementou.

Os comentários do CEO evidenciaram a postura do Goldman em relação ao bitcoin, principalmente, após o banco deixar clara a sua intenção de oferecer produtos com exposição à criptomoeda para seus clientes de wealth management.

No início deste mês, em uma entrevista ao canal de TV norte-americano CNBC, David Solomon, expressou o objetivo do Goldman de atender a demanda de seus clientes em relação à criptoativos e, ressaltou que o banco está sempre analisando novas formas de oferecer produtos com esse foco.

