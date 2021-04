CEO do Goldman Sachs: "Grande evolução chegando a regulação do bitcoin"

Nesta terça-feira (6) em uma entrevista ao canal de TV norte-americano CNBC, David Solomon, CEO do Goldman Sachs, comentou sobre uma grande evolução que está por vir na forma como o governo dos Estados Unidos regulamenta o bitcoin e outros criptoativos.

Apesar de não ter comentado diretamente sobre novas ações do banco em relação ao bitcoin, David deixou claro que os criptoativos estão no radar do Goldman Sachs, principalmente por conta do grande aumento na demanda de seus clientes pelo ativo.

"Continuamos pensando sobre moedas digitais e a digitalização do dinheiro de uma forma muito pró-ativa. Nesse contexto, estamos engajados e observamos tudo isso de uma forma centralizada, pensando no que os nossos clientes precisam e como podemos auxiliá-los", disse o CEO do Goldman Sachs.

Por considerar o bitcoin e outras criptomoedas como ativos muito voláteis e, de certa forma, arriscados, atualmente, a regulamentação dos EUA não permite que instituições financeiras forneçam a seus clientes uma exposição direta a essa classe de ativos. Entretanto, dezenas de especialistas em investimentos, assim como David Solomon, acreditam que esse é um cenário que deve mudar em breve.

"Acredito que haverá uma grande evolução. Sobre como isso vai evoluir de fato nos próximos anos, nós atuamos de acordo com as regras que temos. Não vou especular sobre para qual direção as regras irão para instituições financeiras regulamentadas, mas iremos continuar buscando maneiras para atender nossos clientes enquanto seguimos em frente", concluiu David em sua entrevista.

Em linha com o aumento do interesse de grandes bancos em oferecer uma exposição à criptoativos para seus clientes, no último mês, o Goldman Sachs anunciou que planeja oferecer produtos de investimento com criptomoedas ainda no primeiro semestre de 2021. O banco anunciou que pretende oferecer investimentos em bitcoin e outros criptoativos para clientes do serviço de gestão de patrimônio privado do banco e que tem estudado diversas estratégias para esses novos produtos.

