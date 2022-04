Criador da Solana: bitcoin precisa de atualização ou se tornará obsoleto

Anatoly Yakovenko, criador do blockchain Solana e sua criptomoeda nativa SOL, deu sua opinião sobre o mecanismo de consenso atualmente utilizado pela maior criptomoeda do mundo, o bitcoin (BTC). Yakovenko acredita que a moeda digital vai se tornar obsoleta caso não mude do mecanismo de "prova de trabalho" (Proof-of-work) para o "prova de participação" (Proof-of-staking).

Em entrevista à CNBC, o programador afirmou: “Passei a maior parte da minha vida fazendo os códigos mais eficientes que conseguia no quesito da energia, então teria vergonha se a Solana não fosse o mais eficiente possível”. Segundo ele, uma transação com sua criptomoeda equivale, em termos de gasto energético, a duas pesquisas feitas no Google.

Em seguida, respondendo a uma pergunta sobre onde vê o bitcoin nesta situação, Yakovenko explicou: “Eventualmente, a maior parte dos blockchains usados pelas pessoas será do mecanismo prova de participação. Isso pode ser a coisa mais controversa que já falei, mas eu apostaria que se o bitcoin não migrar para prova de participação em algum momento, não terá mais usuários”.

Mecanismos de consenso são a forma como os blockchains registram e valida suas transações. No sistema chamado de prova de trabalho (PoW), utilizado atualmente pelo bitcoin e pelo ether (até a The Merge, que deve acontecer ainda neste ano), diferentes computadores competem entre si pela resolução de um problema matemático, usando para isso o seu poder de processamento de dados. Aquele que resolver o problema primeiro, é recompensado. Com o crescimento da rede e da competição, entretanto, o poder computacional necessário para tornar a atividade lucrativa é cada vez maior e, com ele, também o consumo de energia.

Já no mecanismo de consenso chamado de prova de participação, somente os membros validadores do blockchain precisam registrar a transação. No caso do Ethereum, por exemplo, membros com mais de 35 ethers em staking, uma forma de empréstimo da criptomoeda, podem se tornar validadores e ganhar recompensas também em ether com isso.

O fundador Solana, que é a principal concorrente da rede Ethereum: “O sistema de prova de participação oferece exatamente os mesmos níveis de segurança usando menos energia. Por que não?”, finalizou.

No terceiro trimestre deste ano, a rede Ethereum deve passar por sua maior transformação desde sua criação, a chamada The Merge, que consistirá na junção da chamada mainet, ou rede principal, que roda no mecanismo prova de trabalho, com a Beacon Chain, rede paralela à principal que roda em prova de participação, alterando o seu mecanismo de conseso para o PoS e tornando-se mais eficiente do ponto de vista energético. Após constantes atrasos, o prazo estimado para a mudança é entre o terceiro e quarto semestres desse ano.

