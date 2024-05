Corretoras cripto e Web3: o que é e qual a relação?

Para ampliar a oferta de produtos, serviços, segurança e autonomia dos usuários, diversas corretoras de criptoativos têm renovado suas bases via Web3. Esse é o caso da OKX, uma empresa global de criptoativos que há seis meses atua no Brasil.

Para aprofundar essa tendência de mercado, o Future of Money desta semana recebe Guilherme Sacamone, gerente de operações da empresa aqui no país. Além de explorar as vertentes do setor cripto na Web3, o convidado analisa a América Latina como um laboratório cripto devido à pluralidade e conceitos de adoção, e discute quais tendências o mercado brasileiro tem exportado como exemplo de sistema financeiro.

