FIFA lança NFTs que podem levar colecionadores à Copa do Mundo de 2026

A FIFA lançou na semana passada uma nova edição do FIFA Collect, sua linha oficial de colecionáveis digitais que eternizam grandes momentos da história do futebol mundial por meio dos tokens não fungíveis (NFTs) e da tecnologia blockchain.

Intitulada "FIFA World Cup First Timers", a nova coleção é uma "ativação única da 'primeira vez' de algum dos jogadores mais amados" pelos fãs de futebol.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

A coleção traz 15 momentos históricos com os primeiros gols em Copas do Mundo de craques como o brasileiro Sócrates, o senegalês Sadio Mane, o argentino Hernan Crespo e o marfinense Didier Drogba, entre outros.

As 15 jogadas que compõem a coleção estão divididos em quatro categorias – nove comuns, três raras, duas épicas e uma icônica. O colecionável mais cobiçado da "FIFA World Cup First Timers" traz o gol de Cristiano Ronaldo em uma partida disputada contra o Irã, na Copa do Mundo da Alemanha de 2006.

Os colecionáveis épicos registram gols de Roberto Baggio, em jogo contra a Tchecoslováquia na Copa do Mundo de 1990, e do alemão Miroslav Klose, em uma partida contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022. Este último tem o valor de ter sido o primeiro dos 16 gols marcados pelo maior artilheiro da história das copas em quatro edições da competição.

Assim como as antigas figurinhas, os colecionáveis da "FIFA World Cup First Timers" são vendidos em pacotes que contêm três itens, ao preço único de US$ 14,99 (R$ 77,55).

O FIFA Collect possui um marketplace próprio que permite aos usuários negociarem seus NFTs para completar a coleção, que ao todo possui 5.000 itens. Lançada em 23 de maio, 2.700 colecionáveis haviam sido mintados até a manhã de terça-feira, 28.

Desafio pode levar colecionadores à Copa do Mundo de 2026

A nova coleção da FIFA propõe um desafio aos usuários que pode levá-los a alguns jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, cuja sede será compartilhada entre Estados Unidos, México e Canadá.

À medida que os colecionadores expandem a sua coleção, atingem diferentes níveis. Além da distribuição de recompensas por nível alcançado, aqueles que chegarem ao nível 5, completando a coleção, poderão comprar dois ingressos para três jogos da fase de grupos do mundial.

A "FIFA World Cup First Timers" possui ainda uma edição especial para celebrar o retorno da Copa do Mundo aos Estados Unidos, 32 anos depois da edição de 1994, vencida pelo Brasil.

A "Glory Edition" é composta por 100 cópias do primeiro gol de Timothy Weah pela seleção norte-americana em Copas do Mundo, em jogo contra o País de Gales no Mundial de 2022, disputado no Qatar.

O colecionável custa US$ 499,99 (R$ 2.581,44) e dá direito à aquisição de dois ingressos para o jogo de abertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que será disputado no SoFi Stadium, em Los Angeles, no dia 12 de junho de 2026.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok