Colapsos no mercado cripto rendem milhões de dólares para advogados

O setor jurídico emergiu como um dos grande – e poucos – beneficiários dos colapsos de entidads da indústria de criptomoedas, como a FTX e a Celsius, gerando centenas de milhões de dólares para firmas de advocacia.

Advogados, contadores, consultores, analistas e outros profissionais do ramo arrecadaram pelo menos US$ 700 milhões em honorários com as falências de grandes empresas de criptomoedas no ano passado, de acordo com uma reportagem e uma análise do The New York Times.

O valor calculado inclui os custos cobrados como honorários nos casos de falência de cinco empresas de criptomoedas – FTX, Celsius Network, Voyager Digital, BlockFi e Genesis Global – entre 5 de julho de 2022 e 31 de julho de 2023. É provável que o valor cresça significativamente à medida que os casos se desenrolam, especialmente com o julgamento de Sam Bankman Fried agendado para começar em outubro.

De acordo com os dados, os especialistas jurídicos envolvidos no caso da FTX são os maiores beneficiários das falências de empresas de criptomoedas, arrecadando um total de US$ 326 milhões. O escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, que está administrando a falência da FTX, teria cobrado mais de US$ 110 milhões em honorários, além de US$ 500.000 em despesas relacionadas ao caso.

Andrew Dietderich observou que os custos são particularmente inflados pela falta de regulamentação clara sobre o mercado de criptomoedas, o que torna os casos mais complexos e demorados.

A Kirkland & Ellis, que lida com as falências da Celsius, Genesis e Voyager, faturou US$ 101 milhões, com US$ 2,5 milhões em despesas, disseram os analistas do The New York Times. A Alvarez & Marsal, uma empresa de gestão de recuperação de massas falidas, teria cobrado mais de US$ 125 milhões por honorários relativos aos casos de FTX, Celsius e Genesis.

Alguns dos relatos iniciais indicaM que empresas como a Sullivan & Cromwell ganhariam uma fortuna em casos de falências de empresas de criptomoedas surgiram em janeiro de 2023. A empresa tinha mais de 150 pessoas trabalhando no caso FTX na época, incluindo 30 parceiros que cobravam honorários superiores a US$ 2.000 por hora.

Alegando preocupação com os altos honorários cobrados por escritórios de advocacia, o tribunal de falências dos Estados Unidos nomeou Katherine Stadler como examinadora do caso FTX. Em junho, Stadler informou que a equipe que trabalhava na FTX havia solicitado mais de US$ 200 milhões em honorários desde a falência da exchange em novembro, afirmando que os honorários eram razoáveis.

A equipe jurídica de Sam "SBF" Bankman-Fried continua a lutar contra o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pedindo ao tribunal em 1º de setembro que negue todos os pedidos recentes da entidade governamental. Conforme relatado anteriormente pelo Cointelegraph, um dos pedidos do DOJ incluía uma apelação para proibir todas as sete testemunhas especializadas de SBF de testemunhar no tribunal. Algumas das testemunhas poderiam custar à SBF até US$ 1.200 por hora para comparecer ao tribunal para testemunhar em sua defesa.

