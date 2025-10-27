CEO diz o que é necessário para o bitcoin chegar a US$ 250 mil em 2025

Segundo Novogratz, os planetas praticamente precisariam se alinhar para que o bitcoin chegasse a US$ 250 mil até o fim do ano.

Diversos executivos do setor cripto reforçaram recentemente suas previsões de em US$ 250 mil até dezembro.

“O fim do ano está a apenas dois meses e meio de distância”, disse Novogratz em entrevista à CNBC na quarta-feira, acrescentando:

“Teríamos que ver muita coisa maluca acontecer para realmente ganhar esse tipo de impulso.”

No momento da publicação, o bitcoin era negociado a US$ 107.649, de acordo com dados do CoinMarketCap, o que significa que o ativo precisaria disparar aproximadamente 133% nas próximas dez semanas.

Novogratz diz que o bitcoin deve se manter em US$ 100 mil

Novogratz afirmou que, em um cenário pessimista, o bitcoin “deve se manter” em torno de US$ 100 mil — um nível psicológico importante que foi rompido pela primeira vez em dezembro de 2024, logo após a reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Segundo ele, o nível de US$ 100.000 ou “algo próximo disso deve ser o piso.”

O bitcoin chegou perto de testar novamente esse patamar recentemente, após as tarifas de 100% impostas por Trump à China, que fizeram o mercado despencar em 10 de outubro para US$ 102 mil.

“Pelo lado positivo, você não acelera de verdade até romper os US$ 125 mil”, disse ele, referindo-se à máxima histórica recente de US$ 125.1 mil, registrada em 5 de outubro. Ele acrescentou:

“Portanto, o cenário mais provável é permanecermos entre 100 e 120 ou 125, a menos que rompamos o topo.”

Novogratz destacou dois possíveis gatilhos para uma nova alta: uma interferência precoce de Trump nas decisões do Federal Reserve ou a aprovação do projeto de lei sobre estrutura de mercado cripto, conhecido como Clarity Act, ainda este ano.

“Esses são os dois tipos de catalisadores que vejo”, disse ele. O setor cripto em geral tem acompanhado de perto as decisões do Fed sobre as taxas de juros, que são vistas como um gatilho otimista para o Bitcoin, especialmente após o primeiro corte deste ano em setembro.

Há 96,7% de probabilidade de o Fed cortar novamente as taxas na reunião de 29 de outubro, segundo o Fed Watch Tool da CME.

Analistas dizem que o preço do bitcoin no fim do ano não importa

Outros executivos cripto ainda esperam que o bitcoin dispare para US$ 250.000 até o final do ano.

Falando ao podcast Bankless no início deste mês, o presidente da BitMine, Tom Lee, e o cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, afirmaram continuar confiantes de que o Bitcoin pode atingir entre US$ 200 mil e US$ 250 mil até o fim de 2025 — uma previsão que mantêm há meses.

No entanto, alguns analistas não se preocupam tanto com o preço do bitcoin ao final do ano.

O analista PlanC afirmou em 5 de setembro: “Quem acha que o bitcoin precisa atingir o topo no quarto trimestre deste ano não entende estatística nem probabilidade.”

