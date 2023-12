Esgotado nos EUA, 'celular cripto' chega a custar 5 vezes mais que iPhone

Um telefone celular Solana Saga parece ter sido vendido por até US$ 5.000 no eBay – um valor oito vezes superior ao seu custo no varejo – depois que um frenesi motivado pelo airdrop da criptomoeda meme BONK fez com que os dispositivos se esgotassem no site oficial do produto.

De acordo com uma listagem de 16 de dezembro no mercado on-line eBay, dois telefones lacrados dentro da caixa foram vendidos recentemente, oferecidos por US$ 5.000 ou pela "melhor oferta", enquanto outro dispositivo foi vendido por US$ 3.316 ou pela "melhor oferta".

O valor de US$ 5 mil é aproximadamente 5 vezes o valor do iPhone, um dos smartphones mais famosos do mundo, que custa cerca de US$ 1 mil nos EUA. Além disso, convertido para reais, seriam necessários R$ 24.680 para comprar um Solana Saga.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Outros 20 dispositivos foram vendidos por mais de US$ 2.000 no fim de semana, um valor US$ 1.400 superior em relação ao preço original de US$ 599 pelo qual era vendido no site da Solana Mobile.

Desde o lançamento do dispositivo em 8 de maio, o Saga oferece um airdrop de 30 milhões de tokens Bonk (BONK). Na semana passada, os traders começaram a perceber que o recente aumento no preço do Bonk tornara o valor a ser recebido no airdrop superior ao preço de mercado do dispositivo, fazendo com que o telefone se esgotasse em 16 de dezembro.

The Saga is SOLD OUT! Words cannot describe how much we appreciate your support. We are nothing without this amazing community 🫂 While these past few days will be cemented in our history, we’re excited for the future 🫡 Stay tuned ✨ pic.twitter.com/KJje8lBDLL — Solana Mobile 🌱 (@solanamobile) December 16, 2023

"O Saga está esgotado! Não há palavras para descrever o quanto apreciamos seu apoio. Não somos nada sem essa comunidade incrível. Embora esses últimos dias vão ficar marcados em nossa história, estamos animados com o futuro. Fiquem ligados", publicou a Solana Mobile no X (antigo Twitter).

Os compradores desses telefones Saga apostam que o valor da criptomoeda meme continuará a crescer ainda mais. Nos últimos 30 dias, o Bonk subiu quase 800%, uma vez que o token ganhou força entre entusiastas de criptomoedas meme e traders oportunistas.

Entretanto, para que os traders lucrem depois de pagar US$ 5.000 por uma unidade do Saga, o preço do Bonk precisaria subir mais 620% em relação ao seu valor atual de mercado. Para isso, o Bonk teria que alcançar uma capitalização de mercado total de US$ 8,68 bilhões, o que a colocaria em patamares semelhantes ao da Tron ou da Polkadot.

No entanto, parece que os compradores dos telefones podem não estar apostando apenas na alta do preço do Bonk, pois vários projetos baseados na Solana anunciaram airdrops recentemente e outros incentivos financeiros para usuários do dispositivo móvel.

Em uma publicação de 17 de dezembro no X (antigo Twitter), o pseudônimo do fundador do protocolo financeiro descentralizado, Solend, confirmou que a equipe ofereceria um airdrop para os portadores do telefone Saga.

Além disso, um outro projeto de criptomoeda meme chamado Samoyed Coin (SAMO) anunciou que ofereceria um airdrop para os portadores do Saga, prometendo divulgar mais detalhes "em breve."

Em 15 de novembro, o provedor de armazenamento descentralizado GenesysGo anunciou anteriormente que os usuários poderiam minerar seu token Shadow (SHDW) nativo por meio de um aplicativo disponível no Saga.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok