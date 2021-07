Banco Central Europeu acelera projeto para lançamento de euro digital

O Banco Central Europeu (BCE) aprovou o início das pesquisas para o possível lançamento de uma versão digital do euro, afirmou a autarquia em comunicado emitido nesta quarta-feira, 14.

O BCE afirma que a "fase de investigação" pode durar até 24 meses e terá como foco a pesquisa de assuntos relacionados ao lançamento da moeda digital, como fatores técnicos de design e distribuição.

Presidente da instituição, Christine Lagarde afirma que o órgão regulador já realizou análises aprofundadas sobre o tema das CBDCs - sigla para "Central Bank Digital Currencies", ou "Moedas Digitais Emitidas por Bancos Centrais" - e realizou consultas com especialistas e com a sociedade civil: "Tudo isso nos levou a decidir avançar uma marcha e iniciar o projeto do euro digital".

Segundo o BCE, o lançamento do euro digital vai de encontro às necessidades da população europeia e poderá ajudar no combate à atividades ilegais. A autarquia enfatizou que a "fase de investigação" não prejudicará nenhuma decisão futura sobre a possível emissão da moeda digital, e que neste momento concentrará esforços no desenvolvimento de uma CBDC funcional, baseado nas necessidades dos usuários.

A instituição também afirma que o objetivo é buscar o desenvolvimento de uma moeda digital que seja "ecologicamente amigável" em relação ao bitcoin. O documento, entretanto, não esclarece se o euro digital será construído em um blockchain já existente, como Ethereum ou quaisquer outros, se será desenvolvido em uma rede própria, ou mesmo se utilizará outra tecnologia.

O desenvolvimento de versões digitais das moedas nacionais tem se popularizado por todo o mundo, especialmente com a aceleração da digitalização da economia e de outros setores que foi provocada pela pandemia. A China é o país mais avançado no tema, com seu iuane digital já em circulação. O Brasil também tem um projeto de real digital em estágio bastante adiantado.