80% dos bancos centrais já desenvolvem criptomoedas próprias, diz pesquisa

Uma pesquisa da startup em blockchain Bison Trails revelou que 80% dos bancos centrais do mundo já se interessam de alguma forma pelo desenvolvimento de moedas digitais nacionais, as chamadas CBDCs, na sigla em inglês.

O relatório "Infraestrutura e desenho de moedas digitais de banco central", publicado na última semana, teve objetivo de abordar as iniciativas de CBDCs em andamento no mundo e a posição dos bancos centrais sobre o tema.

A pesquisa da startup em blockchain, que é propriedade da corretora de criptoativos Coinbase, também revelou que 40% dos bancos centrais já realizam provas de conceito para a adoção de moedas digitais nas economias nacionais.

O texto ainda diz que o principal dos projetos de CBDCs em desenvolvimento é "proteger a soberania monetária", classificando as moedas digitais de um “novo meio de estimular a inovação tecnológica e promover a inclusão econômica nacional e global”.

A bancarização também entrou no relatório da pesquisa, destacando que as pessoas que não estão incluídas no sistema financeiro global podem se beneficiar da digitalização das moedas.

Hoje, 2 bilhões de pessoas não estão bancarizadas no mundo, quase um terço da população global. Só nos Estados Unidos, pelo menos 25% da população economicamente ativa não têm um nível satisfatório de serviços bancários.

Diem é uma ameaça?

A criptomoeda do Facebook, chamada Diem, anteriormente conhecida como Libra, também entrou como objeto da pesquisa. O projeto travou uma longa batalha com as autarquias dos EUA e já foi apontada pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) como ameaça às economias nacionais:

“Diem oferece um paradigma completamente novo em economia, uma associação diversa de negócios e partes interessadas de impacto social desenvolvendo moedas digitais em uma cadeia de código aberto licenciada construída sobre a tecnologia mais recente”

Banco Central do Brasil

O Banco Central do Brasil (BC) também tem planos de digitalização do real, com um projeto já em andamento na autoridade financeira. Nesta semana, o tema voltou às manchetes depois de declarações do presidente do BC, Roberto Campos Neto. Segundo ele, o real digital será voltado para "contratos digitais" e por enquanto não deve eliminar totalmente as notas físicas em circulação.

O Banco Central brasileiro também divulgou no começo da semana as diretrizes oficiais para a CBDC brasileira, gerando debate entre os especialistas quanto ao impacto do projeto na economia brasileira.

por Cointelegraph Brasil

