Polygon tem 6 semanas consecutivas de alta pela primeira vez e sobe mais de 50%

A matic, criptomoeda da rede blockchain Polygon, registrou um feito inédito para o projeto neste início de 2023: uma sequência de seis semanas consecutivas de valorização. Com isso, o ativo já acumula ganhos de mais de 50% neste ano, mesmo com um movimento de correção e realização de lucros por parte dos investidores nesta segunda-feira, 13.

Até então, a maior sequência de altas para o criptoativo havia ocorrido entre novembro e dezembro de 2021, com cinco semanas positivas, segundo dados do TradingView. O período coincidiu com um movimento ainda positivo para o mercado cripto como um todo, com fortes ganhos para os ativos antes do início do chamado inverno cripto em 2022, quando o quadro se inverteu.

Considerando o acumulado em 2023, a matic subiu 52,36% até esta segunda-feira, de acordo com dados do CoinMarketCap. Com isso, ela tem o melhor desempenho entre as dez maiores criptomoedas do mundo em termos de valor de mercado, superando pares como o bitcoin e o ether.

O token nativo da Polygon acabou sendo um dos principais beneficiados pelo momento positivo vivido pelo mercado no início de 2023. O setor iniciou um movimento de recuperação após dados da inflação dos Estados Unidos indicarem um alívio no quadro macroeconômico do país, uma visão reforçada na última reunião de juros do banco central do país, o Federal Reserve.

A expectativa é que, com uma inflação menor, o Fed consiga encerrar o ciclo de alta de juros em breve, criando um cenário favorável para ativos de risco, incluindo as criptomoedas. Apesar do segmento como um todo ter valorizado, cada projeto possui características específicas que levam os investidores a comprarem mais ou menos de um determinado ativo.

No caso da Polygon, os responsáveis pelo projeto anunciaram uma série de parcerias ao longo de 2022 e no início de 2023 com empresas importantes, como Meta, Samsung, Starbucks e Doritos. Em geral, os projetos envolvem o lançamento de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e estão ligados à Web3, duas áreas que são o foco do blockchain, que busca trazer mais agilidade, escalabilidade e custos menores para iniciativas no mundo cripto.

José Artur Ribeiro, CEO da Coinext, observa que a Polygon é "um dos projetos mais promissores quando o assunto é escalabilidade na rede Ethereum, que deve ser o foco das próximas fases de desenvolvimento da rede em 2023. A Polygon foi um dos projetos cripto que mais receberam investimentos de institucionais mesmo em meio ao mercado de baixa, além de seguirem investindo no lançamento de novas funcionalidades de segunda camada e firmando parcerias importantes, a exemplo de Disney e Meta".

"À medida que o roteiro de desenvolvimento da Ethereum avança, Polygon deve se manter em destaque no mercado", projeta Ribeiro. Recentemente, o blockchain também passou por uma atualização que buscou otimizar o seu funcionamento, uma novidade que foi bem recebida pelo mercado e ajudou a criptomoeda.

Recentemente, um investidor conseguiu multiplicar o seu patrimônio aplicado em Polygon em mais de 50 vezes com a alta da criptomoeda ao longo do mês de janeiro, de acordo com dados do Look on Chain. O movimento, conhecido no mercado como realização de lucros, ocorreu quando a matic estava cotada em US$ 1,14, e o investidor adquiriu o ativo quando ele estava cotado em US$ 0,02.

As realizações de lucros por parte de investidores, tradicionais no mercado após fortes altas de ativos, podem estar influenciando o comportamento da matic nesta segunda-feira, além de uma preocupação no mercado com movimentos dos reguladores nos Estados Unidos. A criptomoeda da Polygon caía 9,9%, cotada a US$ 1,17, por volta das 14h53, de acordo com dados do CoinGecko.

