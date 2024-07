Bloomberg: ETFs de Ethereum vão ser apenas "coadjuvantes" dos ETFs de bitcoin

Os futuros ETFs de ether à vista nos Estados Unidos podem ser apenas um "coadjuvante" em relação aos ETFs de bitcoin lançados no início deste ano. A avaliação foi compartilhada recentemente pelo analista sênior de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, com o Cointelegraph.

Os investimentos gerados pelo lançamento iminente desses ETFs podem decepcionar em comparação com os influxos recordes dos ETFs de bitcoin, segundo Balchunas. Na visão dele, "o bitcoin é como molho de pimenta quente suficiente de cripto. Você fica satisfeito. Essas coisas se movem juntas de qualquer maneira. A Ethereum é mais difícil de explicar, mas estou vendo isso como um coadjuvante [do bitcoin]".

Embora a proposta de valor do bitcoin como “ouro digital” seja relativamente fácil de compreender, a Ethereum e seu ecossistema mais amplo de finanças descentralizadas (DeFi) é mais semelhante a uma ação de tecnologia, o que a torna mais difícil de entender para investidores tradicionais de varejo, explicou Balchunas.

Alguns especialistas sugerem que os ETFs de ether à vista podem decepcionar porque a indústria está os comparando ao lançamento dos ETFs de bitcoin, um dos mais bem-sucedidos da história do segmento de fundos negociados em bolsa nos EUA.

No entanto, Ophelia Snyder, cofundadora da 21Shares, espera que o lançamento do ETF de ether da empresa tenha um bom desempenho em termos de investimentos. Ela disse ao Cointelegraph que os ETFs do ativo "serão um lançamento de ETF bem-sucedido. Farão significativamente melhor do que a média dos ETFs. Acho que provavelmente estarão na parte superior dos lançamentos de ETFs ao longo da história”.

Mesmo assim, Snyder observou que os investidores devem ajustar suas expectativas e considerar que os investimentos em torno dos ETFs de bitcoin foram muito acima da média.

Os ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos acumularam mais de US$ 701 milhões em unidades da criptomoeda na primeira semana e mais de US$ 540 bilhões na segunda semana de negociação, de acordo com dados da Dune Analytics.