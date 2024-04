'Blockchains precisam se adaptar às necessidades da 'vida real', diz executiva da Avalanche

Durante um evento organizado pela Avalanche e pela Notus.Labs em Florianópolis, Andrea Vargas, Developer Relation Engineer na Ava Labs, destacou que por trás de NFTs, tokens RWA, DeFi, entre outras aplicações, a missão fundamental de um blockchain é organizar e registrar todas as transações de forma transparente e segura.

No entanto, segundo Vargas, à medida que a demanda por transações aumenta, o congestionamento em redes como Ethereum e Bitcoin, torna-se evidente a necessidade de uma infraestrutura mais eficiente e escalável. Ela apontou que o congestionamento nessas redes resulta em altos custos de transação e tempos de espera prolongados.

"É como se houvesse uma fila de transações aguardando para serem processadas, porque a infraestrutura atual não consegue lidar com a demanda crescente. A solução para esse problema pode ser abordada de duas maneiras principais: escalonamento vertical e escalonamento horizontal", disse.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Segundo a executiva da Ava Labs, o escalonamento vertical envolve otimizar os recursos existentes, tornando-os mais rápidos e eficientes, seja no nível da rede ou da máquina virtual. Por outro lado, o escalonamento horizontal envolve a criação de mais recursos, como é buscado pelos sistemas de camada 2 (L2s), que aumentam a capacidade de processamento adicionando mais camadas ao blockchain.

"A Avalanche propõe uma abordagem que combina elementos de ambos os tipos de escalonamento. Ela busca criar uma infraestrutura mais robusta e escalável, otimizando tanto a eficiência dos recursos existentes quanto a adição de mais recursos conforme necessário. Isso significa que as transações podem ser processadas mais rapidamente, a um custo mais baixo, e a rede pode lidar com um volume maior de transações de forma mais eficaz", destacou.

Avalanche

Vargas também destacou que a Avalanche é diferente de outros blockchains, como o Ethereum ou o Bitcoin, sendo um conjunto de redes que permite a criação de novas redes e a customização da infraestrutura para atender às suas necessidades específicas.

Além disso, ela destacou que na Avalanche, há a possibilidade de criar sua própria rede (chain), otimizando-a de acordo com suas necessidades específicas. Isso inclui a customização da máquina de hardware, a escolha da base de dados e a adaptação do blockchain de acordo com suas preferências individuais.

Ela também destacou que quando você tem sua própria rede na Avalanche, ela é otimizada para atender às suas necessidades específicas. Mas, é provável que você queira se comunicar com outros blockchains, especialmente se houver liquidez nelas. É aí que entra o Teleforger.

"Ele permite que você envie mensagens entre diferentes redes, não apenas mensagens simples, mas também dados específicos, como números aleatórios gerados por uma função em sua própria rede. Isso é poderoso porque significa que você não precisa depender de terceiros para se comunicar entre redes de forma segura", afirmou.

Ela destacou que isso é fundamental para a adoção do mainstream, pois o mundo é diverso e as soluções devem se adaptar a diferentes necessidades.

"Por exemplo, em alguns países, como o México, certos documentos governamentais não podem ser postados. Ao criar aplicativos, é importante levar em consideração essas especificidades e adaptar suas soluções conforme necessário", apontou.

JP Morgan e jogos

A representante da Avalanche também apontou que algumas empresas já estão usando a Avalanche como J.P. Morgan e a industria de jogos, destacando que games como Off The Bridge e Shrapnel estão migrando para a Avalanche devido à sua capacidade de lidar com microtransações.

"Em vez de se preocupar com os detalhes técnicos do blockchain, os desenvolvedores destas empresas podem se concentrar em construir soluções de aplicativos inovadoras, aproveitando a flexibilidade e eficiência da Avalanche. Além disso, a Avalanche oferece flexibilidade para criar não apenas aplicativos, mas também infraestrutura. Por exemplo, o NodeKit é um framework que permite criar sequenciadores descentralizados para camadas 1 e 2 da rede, o que pode melhorar ainda mais a funcionalidade de outras plataformas, como o Polygon", afirmou.

Ela afirmou que os interessados em começar a explorar o ecossistema da Avalanche, devem baixar o Core, que é a carteira oficial da Avalanche. Ela oferece uma série de recursos para navegar pelo ecossistema e a capacidade de se conectar a diferentes canais simultaneamente.

"Por exemplo, se você deseja interagir com o Dexologue, um subnet que possui uma exchange descentralizada, você pode fazer isso diretamente pelo Core, sem a necessidade de alternar entre diferentes plataformas. Além disso, o Core oferece suporte para várias funcionalidades, como integração com Bitcoin e Ethereum, suporte para NFTs e um dashboard para acompanhar suas estratégias de DeFi", disse.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok