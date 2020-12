Blockchain é o 2º curso mais buscado em programa gratuito de capacitação

Lançado em outubro pelo Movimento Brasil Digital, o programa “Eu Capacito”, que oferece cursos gratuitos para capacitar profissionais para a economia digital e que conta com apoio de grandes empresas como Google, Microsoft, IBM, Intel e muitas outras, divulgou um curso de blockchain em sua programação. E, para surpresa até dos seus organizadores, se tornou o segundo mais buscado do programa.

“O ecossistema blockchain e cripto no Brasil está em franca expansão, com a criação de muitas startups e a chegada de grandes players internacionais. No momento, existem centenas de vagas abertas nas principais plataformas de emprego, mas elas requerem um certo grau de especialização na tecnologia. Essa demanda mostra que existe interesse por parte dos profissionais de TI em adquirir o conhecimento necessário para migrar para essa área”, disse Vitor Cavalcanti, diretor-executivo do Movimento Brasil Digital.

Em pouco mais de dois meses desde o seu lançamento, o “Eu Capacito” já conta com mais de 50 mil usuários únicos e mais de 20 mil matrículas nos mais de 100 cursos gratuitos, que somam 1.500 horas de aulas online. O curso “Blockchain Advanced” ficou atrás apenas do curso de Phyton (linguagem de programação). Depois aparecem os cursos “Crie um site simples com HTML, CSS e Java Script”, “Venha programar em Java” e “Como falar em público”.

Com o “Eu Capacito”, o Movimento Brasil Digital pretende promover a capacitação profissional gratuita e ações educacionais da iniciativa privada, principalmente aquelas focadas em habilidades de tecnologia, sejam do ponto de vista conceitual, técnico (desenvolvimento) ou ferramental (manuseio para áreas de negócio), além de

conhecimento em outras áreas consideradas importantes para o empreendedorismo.

O “Blockchain Advanced” é um curso avançado sobre blockchain, por isso exige conhecimento prévio do assunto pelos interessados. Oferecido pela FIAP, tem carga horária de 100 horas e inclui em seu conteúdo programático temas como algoritmo de consenso, criptoativos, forks, contratos inteligentes, casos de uso e muito mais. A inscrição é gratuita.