Bitcoin vai na contramão dos mercados globais e é cotado abaixo de US$ 23 mil

Resumo

• Correção leve no bitcoin essa semana, na contramão dos mercados globais

• Atenção do mercado segue no ether, mas temos recuperação do valor de mercado do bitcoin no dia de hoje

• O bitcoin precisa se manter acima do suporte em US$20.700 para sustentação do movimento de alta

O bitcoin faz uma leve correção essa semana (-1%), mas que não anula a retomada do otimismo de curto prazo que acompanhamos. Os mercados globais performam bem essa semana, na expectativa do Payroll, o relatório de emprego não agrícola, que será divulgado nesta sexta-feira, 5 e promete trazer bastante volatilidade. O S&P 500 sobe aproximadamente 0,55% essa semana, enquanto o Nasdaq sobe aproximadamente 2,65% - mais sensível à performance dos ativos de tecnologia.

O destaque pro dia de hoje é a recuperação do valor de mercado do principal criptoativo. Já falamos essa semana que o ether tem performado melhor que o bitcoin, por conta da sua transição de proof of work para proof of stake, encarado como um avanço da rede para o ecossistema cripto. Os efeitos disso são uma diminuição do market cap do bitcoin, uma vez que os investidores alocam em oportunidades relacionadas à rede do ether.

A quinta-feira, 4, começa com uma recuperação desse market cap, com o bitcoin negociando US$24,41 bilhões nas últimas 24 horas, voltando a ter uma força de mercado de US$440,75 bilhões. O aumento de volume de negociação do bitcoin é importante para a continuidade do movimento recente, fornecendo combustível para o preço.

A atualização do gráfico diário tem o preço ainda trabalhando acima da média móvel de 21 e 50 períodos, apesar da correção dos últimos 5 dias. O movimento atual é chamado de pullback (correção de tendência), mas é importante lembrar que correções são saudáveis em uma tendência bem estabelecida, uma espécie de “respiro” dos preços.

Tendências de alta são formadas por topos e fundos ascendentes e é isso que enxergamos nos gráficos atualmente, pelo menos no curto prazo. A região limite de suporte para a correção atual é US$20.750 (fundo anterior), que caso seja perdida, pode levar a uma lateralização nas próximas semanas. Portanto, é fundamental a sustentação acima da média móvel de 21 dias. A próxima resistência é a região dos US$27.861, consolidação anterior que foi rompida e causou o movimento de queda de junho.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

