Bitcoin supera US$ 23 mil e criptomoedas acumulam altas de até 264% em 2023

O mercado de criptomoedas segue otimista neste início de ano marcado por altas significativas. Com capitalização de pouco mais de US$ 1 trilhão, as criptos movimentam US$ 77,6 bilhões no momento, de acordo com dados do CoinGecko.

O bitcoin é cotado a US$ 22.909 no momento, acumulando alta de 37% em 2023, apesar de ter atingido a marca dos US$ 23 mil durante a manhã. A principal criptomoeda abre a quarta semana no verde e, caso encerre da mesma forma, está será a primeira vez em quase dois anos.

“O preço do bitcoin vem testemunhando um rali de começo de ano interessante”, disseram os analistas da corretora cripto Bybit, destacando que é “importante salientar que isso ocorreu com um vento favorável no cenário macroeconômico, que foi a divulgação do índice de inflação nos Estados Unidos e um vento desfavorável que foi a divulgação da falência da Genesis e seu possível contágio em outras empresas cripto”.

Dando sinais de que ignorou a falência da Genesis no setor, o bitcoin pode estar mais correlacionado ao mercado tradicional do que se imagina. Por isso, as expectativas em relação ao Fed, banco central americano, podem guiar a cotação do bitcoin no curto prazo.

“Podemos esperar a continuação do rali até a divulgação da taxa de juro pelo Fed que ocorrerá em 1º de fevereiro”, acrescentaram os analistas da Bybit.

Já o ether, segunda maior criptomoeda do mundo, é cotado a US$ 1.619, com queda de 1,96% nas últimas 24 horas. No entanto, a criptomoeda acumula ganhos de 34,8% em 2023. Seu criador, Vitalij Buterin, citou os principais desafios que a rede precisa enfrentar no futuro.

2023 começou com o pé direito para as criptos

O ano de 2023 iniciou bem para o setor de criptomoedas, após a divulgação de dados otimistas sobre a economia americana. Entre os 100 maiores ativos por valor de mercado, muitos apresentam alta significativa no acumulado do ano, que ainda representa apenas 23 dias nesta segunda-feira, 23.

Confira as criptomoedas que se destacam por altas no início de 2023, segundo dados do CoinMarketCap:

• Bitcoin (BTC): + 37,7%

• Ether (ETH): + 34,8%

• Cardano (ADA): + 50%

• Solana (SOL): + 143%

• Polkadot (DOT): + 50%

• Avalanche (AVAX): + 61%

• Near Protocol (NEAR): + 101%

• Lido DAO (LDO): + 131%

• Aptos (APT): + 264%

• Apecoin (APE): + 45%

• Decentraland (MANA): + 137%

• Axie Infinity (AXS): + 95,9%

• Flow (FLOW): + 78%

• Aave (AAVE): + 65%

• The Sandbox (SAND): + 103%

• Optimism (OP): + 132%

Apesar disso, especialistas alertam que o cenário ainda é de queda no médio prazo para as principais criptomoedas e pedem cuidado a investidores.

Para o bitcoin, os analistas da Bybit esperam que a cotação oscile entre US$ 20 mil e US$ 25 mil até fevereiro. “Investidores precisam ficar atentos ao nível de US$ 20 mil e US$ 18 mil. Uma queda para menos de US$ 20 mil seguida por uma queda adicional abaixo de US$ 18 mil pode levar o bitcoin novamente para US$ 16 mil onde encontrou seu fundo neste ciclo”, afirmam.

