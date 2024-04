Bitcoin recupera perdas e retorna para US$ 72 mil: “continuação da tendência de alta”

Nesta segunda-feira, 8, o bitcoin voltou a subir, recuperando suas recentes perdas. Enquanto o mercado cripto movimentou mais de US$ 89 bilhões nas últimas 24 horas, a maior criptomoeda do mundo já é negociada próximo de sua máxima histórica anterior, atingida em março deste ano.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 71.736, com alta de 3,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, no mesmo período o preço da criptomoeda chegou a custar US$ 72.715, próximo de sua máxima histórica anterior.

Desde o início do ano, a criptomoeda acumula alta de aproximadamente 70%. Em março, o bitcoin teve uma série de máximas históricas consecutivas, parando na faixa dos US$ 73 mil.

"A recente alta do bitcoin reflete a volta do aumento de inflows para os ETFs, que totalizaram quase US$ 500 milhões na semana passada”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Para este mês está previsto o halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade a cada quatro anos. Historicamente, o halving foi responsável por impulsionar altas significativas no preço da criptomoeda, o que alimenta o otimismo de investidores e especialistas.

“Além disso, com o halving se aproximando, e com a conclusão da potencial venda de US$ 139 milhões em bitcoins da SIlk Road pelo governo dos EUA, esse movimento sinaliza uma continuação da tendência de alta para a criptomoeda, após um breve período de correção", acrescentou Galhardo.

Criptomoedas hoje

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.636, com alta de 6,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as outras 20 principais criptomoedas por valor de mercado, os movimentos de alta se mantêm mais “tímidos”, com destaque apenas para toncoin, que sobe 7,6% e NEAR, 4,8%.

