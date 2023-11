Bitcoin: otimismo sobre ETF não deixa mercado e leva criptomoeda para novo recorde em 2023

Nesta quinta-feira, 9, o bitcoin atingiu seu mais novo recorde de preço no ano. Desde o início de 2023, a maior criptomoeda do mundo já subiu 123% com uma escalada de otimismo sobre a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA, ainda inédito no país.

Cotado a US$ 36.857 no momento, o bitcoin chegou a ultrapassar os US$ 37 mil durante a manhã e agora sobe 4,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

A oferta de bitcoin em circulação também atingiu mínimas históricas, à medida que os investidores de longo prazo estão guardando uma quantidade recorde da criptomoeda, de acordo com dados da Glassnode.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SOL, LINK e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Segundo Lucas Josa, analista da Mynt, plataforma de ativos digitais do BTG Pactual, “o movimento já era esperado devido ao aumento da atividade especulativa em torno da possível aprovação do ETF”.

“Ontem, tivemos a abertura de uma nova janela para a aprovação dos ETFs e a comunicação da SEC de que abriria novas conversas com a Grayscale sobre o processo da conversão do GBTC. Ainda não está claro se um ETF efetivamente será aprovado nos próximos dias, todavia, fica evidente que o mercado ainda não está sobrecomprado e que o bitcoin pode subir mais caso a aprovação realmente aconteça”, comentou o analista à EXAME.

Este mês, o BTG Pactual reforçou a sua recomendação em bitcoin na carteira recomendada de criptoativos de noovembro. Na ocasião, há menos de uma semana, o bitcoin acumulava alta de cerca de 110% no ano.

De acordo com uma pesquisa da NYDIG, a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA pode trazer cerca de R$ 150 bilhões para o mercado cripto. Já a CryptoQuant acredita em um aumento de US$ 1 trilhão no valor de mercado do setor.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether é cotado a US$ 1.910 no momento, com alta de 1,4% nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap.

No entanto, o destaque fica com as criptos SOL e LINK, que sobem, respectivamente, 10% e 12% nas últimas 24 horas.

A SOL, da rede Solana, é um dos grandes destaques do ano. A criptomoeda é cotada a US$ 47,42 no momento e acumula alta de 376% desde o início de 2023, a mais expressiva entre as 38 maiores criptos em valor de mercado. Analistas da gestora VanEck apontam uma possibilidade de valorização de até 10.600% para a Solana até 2030.

Já a LINK, da rede Chainlink, é cotada a US$ 15,32, acumulando alta de 175% desde o início de 2023.

