Bitcoin não tem tendência definida, mas pode chegar a US$ 72 mil em semana pré-halving

Nesta sexta-feira, 12, o bitcoin é negociado levemente no vermelho. Com a aproximação do halving, evento que cortará a emissão do bitcoin pela metade da próxima semana, investidores e especialistas se concentram em definir uma tendência para a maior criptomoeda do mundo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 69.704, com variação negativa de apenas 0,02% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A criptomoeda ainda acumula alta de quase 65% desde o início do ano, com a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin nos EUA e a expectativa pelo halving apontados como os principais motivos.

“O bitcoin vem fazendo topos ascendentes, que mostram forte pressão compradora. Isso pode jogar o preço de volta para US$ 72 mil onde existe muita liquidez (aproximadamente US$ 120 milhões) ou até mesmo retestar o topo de US$ 74 mil, mas dificilmente passará muito acima disso no curto prazo”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Halving pode trazer indecisão para o bitcoin

Apesar de muitos especularem o que deve acontecer com o bitcoin após o halving, o bitcoin ainda não possui uma tendência definida no momento, segundo Beto Fernandes, analista da Foxbit.

“O PPI nos Estados Unidos mostrou que a inflação ao produtor está desacelerando, pelo menos de forma momentânea. Enquanto isso, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros inalterada, seguindo os discursos dos formuladores de política monetária por lá. Isso, claro, deu fôlego aos investidores, que buscaram por algumas ações de risco e criptomoedas, imaginando que, no curto prazo, a situação macroeconômica estaria mais controlada”, disse ele.

“Porém, o ânimo não foi dos maiores, o que trouxe mais volatilidade ao bitcoin do que necessariamente uma tendência de preços definida”, explicou Beto Fernandes.

“Mas essa lateralização mais macro dos preços do bitcoin não dá muitos sinais de que irá ser interrompida tão já. Os fluxos para os ETFs à vista até voltaram ao positivo, mas o halving, estimado para daqui cerca de uma semana, pode trazer ainda muita indecisão. Ainda mais considerando que os mineradores aumentaram suas atividades para tentar acumular o máximo possível de bitcoin antes do corte na emissão”, concluiu o especialista.

