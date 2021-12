Bitcoin: índice de sentimento do mercado entra em zona de 'medo extremo'

No último sábado, 4 de dezembro, o mercado cripto sofreu sua maior queda desde meados de maio, com a principal criptomoeda do mundo atingindo seu menor preço dos últimos dois meses. Depois de perder 16 mil dólares de valor em menos de 24 horas, quando caiu de 58 mil para 42 mil dólares, o sentimento dos investidores sobre o bitcoin parece ter mudado e o "Índice de Medo e Ganância" voltou a entrar no território de "medo extremo".

O "Índice de Medo e Ganância do Bitcoin" (ou "Bitcoin Fear & Greed Index", em inglês) é uma ferramenta que busca medir o sentimento do mercado em relação ao principal ativo digital do mundo. O índice monitora dados do mercado, como volatilidade e volume de negociação, e também de comportamento dos investidores, como comentários em redes sociais, para fornecer um métrica que vai de 0 (medo extremo) a 100 (ganância extrema).

Quanto mais próximo de 100, mais otimistas estão os investidores em relação ao comportamento do preço do bitcoin; quanto mais perto de zero, mais pessimistas e preocupados. No momento, o índice marca 16 pontos, já na zona de "medo extremo", e se aproxima das mínimas dos últimos 12 meses, quando chegou a 10 pontos em maio, junho e julho. A marca atual é a menor desde 21 de julho.

A métrica não representa tendências do mercado e o índice em zona de "medo extremo" não significa que o preço da criptomoeda vai continuar caindo - ao contrário, a própria ferramenta indica essa área como uma "oportunidade de compra". As pontuações em zona de "ganância extrema", por outro lado, são indicadas como "momento de possível correção".

Apesar de contraintuitivo, a indicação segue uma teoria famosa no universo dos investimentos, já citada inclusive pelo bilionário Warren Buffet, de que "investidores devem ser gananciosos quando o mercado está com medo, e devem ter medo quando o mercado está ganancioso".

Seguindo esta teoria, a queda recente no preço do bitcoin é uma oportunidade de compra. Isso entretanto, não deve ser observado como uma recomendação de investimento, já que a volatilidade dos últimos dias tem sido bastante alta e novas quedas no curto prazo não estão descartadas por especialistas. Em momentos como este, de forte queda, é ainda mais importante analisar o mercado e tomar decisões de forma embasada e consciente, evitando decisões impulsivas.

No momento, o bitcoin é negociado a 48.300 dólares, com queda de 1,5% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias, as perdas chegam a 15%, e, no mês, 20%. Apesar disso, o bitcoin ainda é acumula alta de 65% em 2021.

