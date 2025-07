Bitcoin hoje: criptomoeda se mantém em US$ 118 mil em cenário de menor aversão ao risco

Nesta quinta-feira, 17, o bitcoin apresenta pouca variação de preço após ter vivido momentos de "altos e baixos" na última semana. A maior criptomoeda do mundo, que bateu recordes consecutivos de preço chegando a custar US$ 123.091 e, posteriormente, teve correção para US$ 117 mil, agora mantém a resiliência na cotação de US$ 118 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 118.113, com queda de 0,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula alta de 6,3%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

"Mercados asiáticos operaram com cautela diante das incertezas sobre a permanência de Jerome Powell à frente do Federal Reserve, após rumores — posteriormente negados — de sua possível demissão pelo presidente Trump. O dólar recuou levemente, enquanto os rendimentos dos Treasuries caíram, refletindo apostas renovadas em cortes nas taxas de juros", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O bitcoin manteve-se resiliente, sendo negociado próximo de US$ 118.135, sustentado por fluxos institucionais consistentes via ETFs, um ambiente de liquidez favorável e um cenário de menor aversão ao risco, mesmo em meio à volatilidade política e econômica nos EUA. A expectativa de curto prazo para o bitcoin é moderadamente positiva. A combinação entre a fraqueza do dólar e a queda nos rendimentos dos Treasuries aliviam as pressões macroeconômicas e fortalecem o apetite por ativos risco e alternativas ao sistema financeiro tradicional, enquanto o avanço nas votações procedurais da Crypto Week criam um cenário favorável para o setor cripto como um todo", acrescentou.

Investidores seguem otimistas. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, subiu para 74 pontos, sinalizando "ganância".

Outras criptomoedas, como o ether, apresentam alta superior ao bitcoin nesta quinta-feira, 17. A segunda maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 3.425, com alta de 8,5% nas últimas 24 horas.

“O bitcoin teve um movimento de alta muito forte, negociou dentro de um range e depois fez um rompimento. Agora, se consolidou entre US$ 116 mil e US$ 120 mil. Dada a dinâmica de bull market em que vivemos, é razoável que essa consolidação aconteça, o que pode trazer uma oportunidade incrível para operações estratégicas com altcoins. Pode ser o momento das altcoins ‘brilharem’, tanto que vimos que essas criptomoedas apresentaram performance superior nos últimos dias”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok