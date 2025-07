Bitcoin está no maior rali da história? CEO da Bitget no Brasil explica o cenário atual das criptos

Depois de bater recordes consecutivos e ultrapassar os US$123 mil, o bitcoin volta aos holofotes do mercado global e levanta uma pergunta inevitável: até onde essa alta pode chegar?

Para analisar esse momento de euforia e explicar os fatores por trás do maior rali da história do criptoativo, Guilherme Prado, Country Manager da Bitget no Brasil, é o convidado desta edição do podcast do Future of Money. Ele comentou a entrada de investidores institucionais, o impacto dos ETFs e as perspectivas para os próximos meses. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

