Veja os 10 setores mais escolhidos por quem abriu micro ou pequena empresa em 2023

859 mil micro e pequenas empresas (MPE) foram abertas no Brasil em 2023, número que representa uma alta de 6,62% em relação ao ano anterior.

Em média, 2,3 mil novos negócios desse porte são criados por dia, segundo levantamento do Sebrae com base em números da Receita Federal.

A gente separou então o top 10 dos setores queridinhos desses novos empresários.

Atividades econômicas mais populares entre os que abriram MPE:

Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (48.782). Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (38.619). Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (37.600). Atividades de profissionais da área de saúde exceto médicos e odontólogos (36.540). Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (22.852). Atividades de publicidade não especificadas anteriormente (21.100). Transporte rodoviário de carga (19.966). Atividades de ensino não especificadas anteriormente (19.320). Serviços de engenharia (16.445). Atividades de consultoria em gestão empresarial (16.225).

Boom na abertura de micro e pequenas empresas

Na comparação com os índices de 2019, antes da pandemia:

O número de microempresa s cresceu 45,80%, com a abertura de 715 mil novos negócios.

O número de empresas de pequeno porte aumentou 60,50% com a abertura de 143 mil novos negócios.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, os números são reflexo da melhora da economia brasileira.

“Os empreendedores se sentem mais confiantes com os rumos da nossa economia. Eles estão mais motivados a entrar no mundo do empreendedorismo com investimentos e fazendo a economia girar”, avalia Décio.

Pix queridinho do empreendedor

Ainda segundo o Sebrae, o Pix é o meio de pagamento preferido por 41% dos clientes dos pequenos negócios.

Economia Criativa e Artesanato são as que mais recebem pagamentos via Pix, com 63% e 62% respectivamente.

Nas primeiras posições do ranking também aparecem os segmentos de academias e atividades físicas (54%), beleza (52%) e turismo (50%).

A analista de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional Cristina Vieira considera que o uso do Pix facilita a vida do empreendedor. “É um pagamento instantâneo, ou seja, que cai na hora na conta de quem recebe, ajudando no fluxo de caixa do dono do pequeno negócio.”

Bilhões e trilhões

De acordo com o Banco Central, ao longo de 2023, foram realizadas 41,9 bilhões de transações, movimentando R$ 17,2 trilhões. Esses números se referem a transações de todo o tipo, não só as que envolvem micro e pequenos empreendedores.

Os índices representam um recorde desde o lançamento do Pix, em fevereiro de 2020.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

RH orientado por dados: como potencializar a gestão de pessoas com cultura data-driven

Além da IA: 3 ferramentas que serão tendências para aumentar as vendas em 2024

Carnaval da Stone: transformando uma falha humana em oportunidade de marketing