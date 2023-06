Banco estatal da China usa Ethereum para emitir versão digital do yuan

O Bank of China International, que é controlado pela instituição estatal Banco da China, anunciou na segunda-feira, 12, que realizou uma emissão bem-sucedida de 200 milhões de yuans, aproximadamente US$ 28 milhões, em notas estruturadas totalmente digitais. De acordo com um comunicado, elas foram criadas a partir da rede blockchain Ethereum.

A operação do BOCI foi a primeira do tipo por uma instituição chinesa, envolvendo a emissão de um valor mobiliário tokenizado a partir de Hong Kong. A emissão foi realizada com a aprovação do Governo Central da China, que, aos poucos, vem reaproximando o país do mercado de criptoativos após uma série de proibições ao longo de 2021 e 2022.

Analistas consultados pelo Cointelegraph apontam que esse movimento pode ser muito positivo para o mercado e, associado a outros anúncios recentes, mostra uma nova abertura do mercado asiático para as criptomoedas, em especial por parte da China, que começou a banir os criptoativos ainda em 2018.

Novidades divulgadas nas últimas semanas, como a regulamentação da industria de criptomoedas em Hong Kong, também reforçam o otimismo dos investidores, que veem Hong Kong como uma espécie de "laboratório de testes financeiros" da China e um prefácio de como a tecnologia blockchain e os criptoativos poderão ser adotados na China continental.

Tokenização em Ethereum na China

A iniciativa do Bank of China International contou com a colaboração do gigante bancário UBS, assinalando uma colaboração de longo prazo entre as duas instituições no segmento das notas estruturadas digitais. O UBS já havia emitido uma nota fixa tokenizada no valor de US$ 50 milhões em dezembro de 2022, digitalizada em um blockchain permissionado sob as leis inglesa e suíça.

Ao emitir esses valores mobiliários digitais, tanto a BOCI quanto o UBS deram novos passos em termos da regulação aplicável e tipos de blockchain. A transação marca o primeiro produto do tipo na região Ásia-Pacífico, constituída sob a lei de Hong Kong e suíça e com a tokenização na Ethereum, introduzindo com sucesso valores mobiliários regulamentados em um blockchain público.

O BOCI é a instituição de investimentos bancários no exterior do Grupo Banco da China. Ele tem um longo histórico de atendimento a vários tipos de clientes por meio de inovação contínua de produtos. O BOCI foi a primeira instituição financeira chinesa a emitir notas estruturadas no exterior.

Atualmente, o banco é uma importante emissora chinesa de moedas fiduciárias, com uma gama completa de produtos e um grande volume de emissão. Ying Wang, vice-CEO do BOCI, expressou satisfação em um comunicado sobre a posição da empresa.

“Estamos muito satisfeitos em estar na vanguarda da inovação em finanças tecnológicas e finanças digitais. Trabalhando em conjunto com o UBS, estamos impulsionando a simplificação dos mercados e produtos de ativos digitais para clientes na região Ásia-Pacífico através do desenvolvimento de produtos estruturados digitais baseados em blockchain, projetados especificamente para clientes na região", disse.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok