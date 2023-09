Banco do Brasil anuncia parceria com empresa que transforma grãos em tokens

O Banco do Brasil anunciou uma parceria com a Agrotoken, que opera na tokenização de commodities agrícolas, para integrar os tokens criados pela empresa na plataforma digital do banco para o agronegócio, o Broto. As empresas participaram do Expointer 2023, onde produtores rurais tiveram acesso aos parceiros que já aceitam pagamentos em grãos na plataforma.

Segundo informou a Agrotoken, a parceria tem como foco fornecer soluções digitais integradas aos agricultores. Por meio dessa iniciativa, os produtores poderão comprar máquinas, fertilizantes e outros insumos na plataforma Broto, pagando com a própria produção tokenizada.

"Além da agilidade e facilidade proporcionada pelo pagamento com grãos, toda a transação ocorre de forma on-line, eliminando burocracias e simplificando o processo para o produtor", destacou o comunicado. Com a parceria, o produtor poderá acessar a plataforma Broto, selecionar os itens que deseja comprar, escolher a opção de pagamento com grãos e receber uma cotação da revenda em sacos de milho ou soja.

Uma vez aceita a transação, a tokenização é realizada pela plataforma Agrotoken, convertendo os grãos em tokens, e o produtor é informado da equivalência. Em seguida, a revenda gera um link de pagamento através do aplicativo Agrotoken, o produtor autoriza o pagamento e a transação acontece. Vale destacar que a revenda não fica com os tokens, pois a Agrotoken realiza a conversão para o pagamento em espécie.

“Como um ecossistema no qual o produtor encontra tudo de que necessita para potencializar o seu negócio, estamos felizes por oferecer mais um recurso para facilitar o fechamento de negócios. Agora, além de financiar ou comprar com CPR, o cliente pode pagar com grãos. Tudo isso de forma digital, ágil e extremamente segura. Estamos ansiosos para ver os frutos dessa aliança”, comenta Michel Jorge Samaha, diretor-presidente do Broto.

Anderson Nacaxe, Country Manager da Agrotoken, destacou que soluções digitais de tokenização podem otimizar os processos dos agricultores, maximizar eficiência comercial e de tomada de decisão do produtor e, consequentemente, agregar ainda mais valor por meio da inovação aos seus negócios. "A parceria entre produtores rurais, a Agrotoken e o Broto reflete nosso compromisso em impulsionar a inovação no setor agrícola, fornecendo ferramentas modernas e eficazes”, afirmou.

Banco do Brasil e criptoativos

O Banco do Brasil vem anunciado diversas ações e investimentos em setores ligados ao mercado de criptomoedas. Em 2019 o banco integrou ações de segurança baseadas em blockchain. Além disso, desde 2021, o banco permite que seus clientes tenham exposição em fundos de investimentos baseados em criptoativos e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O banco também anunciou em 2021 sua entrada no metaverso com o lançamento do "Complexo", uma plataforma própria da instituição financeira. Em outubro de 2022, o Banco do Brasil realizou o lançamento do BraBlox, sua primeira experiência no metaverso Roblox. Desenvolvida para o público infantojuvenil, a ação funciona a partir de um jogo, em que os jogadores são guiados por um mapa repleto de enigmas que entregam orientações de inteligência financeira.

Em novembro, o banco anunciou ainda um investimento estratégico na Bitfy, startup brasileira focada, entre outros, em serviços de custódia de bitcoin e, com a integração dos serviços da plataforma, passou a permitir o pagamento de impostos com o uso de criptoativos. Já em 2023, junto com Caixa Econômica Federal, Elo e Microsoft, o BB passou a integrar um consórcio de empresas para participar dos testes do Drex, a versão digital do real.

