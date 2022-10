Banco do Brasil lança jogo de educação financeira no metaverso Roblox com foco no público jovem

O Banco do Brasil, anunciou durante a Brasil Game Show (BGS) nesta sexta-feira, 7, o lançamento do BraBlox, a primeira experiência do banco no metaverso do jogo Roblox, um dos mais populares do segmento atualmente.

Desenvolvida para o público infantojuvenil, a ação funciona como um game que guia os jogadores por um mapa repleto de enigmas que entregam orientações de inteligência financeira, ajudando a resolver problemas reais de economia e planejamento.

No BraBlox, os gamers são inseridos em um mapa repleto de brasilidades que leva os jogadores a vários pontos turísticos do Brasil, desvendando enigmas enquanto conhece diversos cartões postais e monumentos com representatividade de todos os estados do país.

A ação foi inteiramente desenvolvida por funcionários do Banco do Brasil. Os criadores inseriram na história os Amigos Imaginários BB, protagonistas das campanhas publicitárias do banco.

Os personagens guiam os participantes pela aventura, ajudando-os a passar por desafios que refletem diretamente em questões financeiras da vida real, e no final os presenteiam com uma skin, tipo de visual customizado para o jogo.

"Com a solução criada no Roblox, o Banco do Brasil ratifica seu posicionamento como uma das empresas mais inovadoras do mundo, proporciona uma memória afetiva da marca ao público infantojuvenil, potencializa um futuro incremento na base de clientes e pode criar novos serviços aderentes ao ambiente virtual e imersivo proposto pela plataforma”, destaca Marcelo Cavalcante, vice-presidente de negócios digitais e tecnologia do banco.

Banco do Brasil e Metaverso

O Banco do Brasil anunciou sua entrada no metaverso em dezembro de 2021 com o lançamento do "Complexo", uma plataforma própria da instituição financeira. Segundo o BB, no metaverso da instituição o jogador poderá abrir contas e receber benefícios para seu personagem.

Também serão ofertados empregos, como o de abastecedor de caixa eletrônico, com a responsabilidade de trabalhar com remessas de valores, inclusive dirigindo um carro forte, exatamente como na vida real.

O “Complexo” conduz o gamer na interação de um edifício do Banco do Brasil com base na sede existente, em Brasília, e promove um tour virtual pelo prédio histórico que abriga o Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro (CCBB-RJ), acompanhando de perto a exposição “Egito Antigo”.

O metaverso “Complexo” do Banco do Brasil é um servidor de RolePlay criado pela organização de eSports do Fluxo e gerenciado pela 3C Gaming.

