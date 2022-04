Banco Central Europeu diz que uso de euro digital no comércio é essencial

Fabio Panetta, membro do conselho executivo do Banco Central Europeu, disse que grupos focais explorando o potencial lançamento de um euro digital (CBDC) sugeriram que a capacidade de usar a moeda digital em lojas online e físicas pode ser um recurso importante. CBDCs são criptoativos emitidos por bancos centrais.

Em um comunicado por escrito divulgado na quarta-feira, Panetta detalhou as descobertas dos grupos focais do BCE sobre métodos de pagamento digital encomendados em setembro de 2021, que sugeriam que as pessoas eram mais propensas a aceitar um euro digital aceito em lojas físicas e on-line e facilitado pagamentos de pessoa a pessoa. De acordo com Panetta, todos os comerciantes precisariam aceitar um euro digital para ver tendências de adoção como as que o euro fiduciário experimentou há 20 anos.

“A introdução das notas de euro permitiu-nos pagar com euros físicos em qualquer parte da zona euro”, disse Panetta. “Portanto, não é surpresa que as pessoas esperem poder usar o complemento digital para notas bancárias onde quer que possam pagar digitalmente ou online.”

As descobertas dos grupos focais também sugeriram que muitos membros do público em geral e comerciantes não estavam familiarizados com o euro digital e temiam que o dinheiro estivesse sendo eliminado à medida que o número de casos de uso da tecnologia aumentasse. No entanto, uma vez que o conceito foi explicado a eles, membros do grupo focal do público em geral disseram que ser “amplamente aceito em todos os tipos de lojas físicas e online” era a característica mais desejável para um euro digital, enquanto os comerciantes sugeriram que a alta demanda seria seu maior condutor.

Panetta acrescentou que o BCE consideraria esses recursos juntamente com preocupações sobre privacidade em resposta às consultas públicas que o banco central realizou entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Ele disse que o BCE realizará outra rodada de grupos focais sobre o euro digital até o final de 2022, fornecendo dados que podem ser usados ​​para determinar políticas relevantes:

“Estamos obtendo uma imagem mais clara do que os cidadãos e comerciantes desejam, para que possamos ajustar todos os recursos de design de um euro digital antes de qualquer emissão potencial. E os colegisladores têm um papel fundamental a desempenhar, por exemplo, para permitir maior privacidade.”

O Banco Central Europeu vem explorando o desenvolvimento de um euro digital, pois o interesse nas moedas digitais de bancos centrais (CBDC) parece estar crescendo em todo o mundo. O Banco Central das Bahamas foi o primeiro país a lançar uma CBDC em outubro de 2020. A China começou a testar seu yuan digital em 2020, disponibilizando-o posteriormente para atletas internacionais nas Olimpíadas de Inverno de Pequim em fevereiro.

