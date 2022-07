Após alta no final de semana, mercado cripto ganha força no curto prazo e ether lidera alta

*por Lucas Costa

O bitcoin perde força no movimento de queda, fecha a semana anterior estável e recupera forte nessa segunda feira (~6,40%). O principal criptoativo inicia uma tentativa de recuperação, acompanhando a alta de 2,80% do S&P500 e 5,30% do NASDAQ esse mês. O cenário macro global continua ruim para os ativos de risco, mas a diminuição do volume de negociações nas últimas semanas é positiva para o cenário atual.

O gráfico diário mostra o bitcoin ainda em tendência de queda no médio prazo, com o preço trabalhando abaixo da média móvel de 21 e 50 dias, mas que forma um fundo mais alto que o anterior e faz a sua primeira tentativa de reversão para alta no curto prazo. A principal resistência é a média móvel de 50 dias em US$23.280, que caso seja rompida, pode levar o preço para os U$28.000 (fundo anterior rompido).

O gráfico de 60 minutos permite uma análise mais detalhada dos movimentos entre maio (última consolidação) e julho. A ferramenta em azul apresenta a quantidade de criptos negociadas por nível de preço. Destacamos que os US$30.000 possui um nível de negociação intenso, depois temos um vácuo de liquidez, seguido por nova intensificação de negociações perto dos US$21.825. A conclusão que podemos tirar é que existe um caminho relativamente tranquilo em termos de quantidade negociada acima dos US$24.000, com objetivos de preço na próxima região de liquidez em US$30.000

Os mercados possuem inércia e sempre adotamos que “uma tendência é válida até apresentar sinais de reversão”. A expectativa principal é que as primeiras tentativas de reversão falhem, mas já temos um sinal de melhora significativo no bitcoin, pelo menos a curto prazo. Deslocamentos rápidos e com aumento de volume podem ser encarados como favoráveis ao cenário de alta, enquanto lateralidades e volumes mais baixos são vistos como negativos.

ETH/USD

O ether possui uma melhora no seu movimento de curto prazo significativa e acreditamos em mais altas nos próximos dias. O segundo maior criptoativo rompeu a sua média móvel de 21 e 50 períodos, sinalizando uma tentativa de transição da tendência de curto prazo de baixa para alta. Destacamos que a região que até então atuava como principal nível de resistência (US$1.285,00), agora atua como principal suporte, seguindo uma característica de troca de polaridade entre suportes e resistências. O movimento com topo em US$3.580 e fundo em US$880,00 pode ser usado para acompanhar o traçado de Fibonacci, que tem próximas resistências em US$1.775,00 e US$2.100,00. A tendência de médio prazo segue de queda, mas no curto prazo podemos ter melhora até as resistências de Fibonacci citadas.

