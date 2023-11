AO VIVO: Especial Real Digital tem debate com especialistas sobre Drex; assista

O Especial: Real Digital começa nesta segunda-feira, 6, reunindo especialistas do mercado financeiro para falar sobre o Drex e todos os temas ligados à inovação e digitalização da economia brasileira. O evento, gratuito e 100% online, teve início com um painel sobre o ecossistema de inovação de meios de pagamento no Brasil.

O painel Ecossistema de inovação: como Pix, Open Finance e Drex se conectam conta com a participação de Carlos Eduardo Brandt, responsável pela gestão e operação do Pix no Banco Central, e Guto Antunes, head de digital assets do Itaú. A mediação é realizada pela jornalista Claudia Mancini, editora-chefe do site Blocknews.

Acompanhe abaixo:

Este conteúdo é parte do "Especial: Real Digital", que tem apoio da Mynt e patrocínio de Aarin Tech-Fin e Febraban. Para saber mais e acompanhar todos os conteúdos exclusivos com quem mais entender de Drex no Brasil, acesse a página do evento na EXAME clicando aqui.