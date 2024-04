Análise: após o halving, tendência primária do bitcoin ainda é de alta

O halving do bitcoin ocorreu na última semana e o principal criptoativo se manteve acima do suporte de US$ 61 mil. O S&P 500 valorizou-se em 2,07% e o índice do dólar global (DXY) sofreu uma correção de 0,40% nos últimos dois dias. Historicamente, o halving tem apresentado perspectivas positivas para o BTCUSD. No entanto, resta saber se essa dinâmica se manterá em um mercado onde os criptoativos estão cada vez mais integrados ao mercado tradicional.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, Bitcoin, Ethereum e Solana.

S&P 500

O S&P500 ensaiou um movimento de recuperação nos últimos dois dias, após uma sequência de três semanas consecutivas de queda. A tendência de médio prazo é de alta, mas perdeu força no curto prazo. As próximas resistências são a média móvel de 50 dias em 5.120,0 e o último topo em 5.265,0.

A continuidade da queda e rompimento da mínima da última semana pode levar ao teste da média móvel de 200 dias em 4.680,0.

S&P500 (diário) (TradingView/Reprodução)

DXY

O dólar fechou a última semana perto da estabilidade. No gráfico diário do DXY,, o preço testou o topo de out-23 e o movimento perdeu força. A tendência de curto prazo é de alta, com cruzamento das médias móveis de 21 e 50 dias. As próximas resistências são 107,100 e 109,600.

Insight: A tendência de curto e médio prazo do dólar é de alta, mas enxergamos uma piora na relação risco/retorno de novas posições compradas. O próximo suporte é a média móvel de 21 dias em 105,180.

DXY (diário) (TradingView/Reprodução)

Bitcoin (BTCUSD)

O bitcoin falhou em romper o topo em US$ 73 mil, mas conseguiu sustentação acima do último fundo em US$ 61.300. O gráfico diário do BTCUSD mostra uma tendência de alta no médio prazo e lateralidade no curto prazo.

As médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de queda, mas os indicadores perderam relevância por conta da perda de inclinação. A tendência primária é de alta, mas o rompimento do último fundo em US$ 60 mil pode levar à formação de correções mias profundas até à média móvel de 200 dias em US$ 47.900. A retomada da tendência primária de alta depende da superação do último topo em US$ 73 mil.

Bitcoin (diário) (TradingView/Reprodução)

No curto prazo, o gráfico de 4 horas do bitcoin permite observar o price action de uma forma mais detalhada. O preço testou a média móvel de 200 dias períodos desse tempo gráfico e seu rompimento pode levar ao teste do topo de 12 de abril. Esperamos algum aumento da pressão vendedora no terço superior da lateralidade.

Bitcoin (4 horas) (TradingView/Reprodução)

O gráfico do ether (ETHUSD) acionou um pivô de baixa com o rompimento do fundo em US$ 3.150 e testou a média móvel de 21 dias. A próxima resistência relevante é a média móvel de 50 dias em US$ 3.480. O rompimento da última mínima pode levar ao teste das projeções de 61,8% em US$ 2.550 e 100% em US$ 2.280.

O criptoativo Solana encontrou suporte na região do pivô anterior. O gráfico diário do SOLUSD mostra a formação de topos e fundos ascendentes, indicando dominância da ponta compradora. A próxima resistência é o último topo em US$ 207,00 e seu rompimento pode acionar um pivô de alta, com objetivos em US$ 281 (61,8%) e US$ 340 (100%).

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok