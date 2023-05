Alta no mercado cripto: reviravolta no tribunal faz XRP disparar e cripto de IA sobe 225%

Apesar do cenário incerto para os principais criptoativos, duas moedas se destacaram positivamente nesta quarta-feira, 17. A primeira delas é a XRP, nativa da Ripple Labs.

Uma decisão favorável à Ripple na corte norte-americana fez com que o token XRP subisse até 8% para US$ 0,46 durante a madrugada. Agora, a criptomoeda ainda apresenta alta de 5% e é cotada a US$ 0,44, segundo dados do CoinMarketCap.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) abriu um processo contra a Ripple em 2020, alegando que o XRP era um valor mobiliário não registrado. A discussão perdura até hoje e pode afetar a regulação dos ativos digitais no país.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

No entanto, esta semana um juiz negou a moção da SEC para selar documentos relacionados a um discurso de 2018 de um ex-funcionário da instituição, William Hinman, discutindo a aplicação das leis federais norte-americanas de valores mobiliários para ativos digitais. A decisão foi favorável para a Ripple, que comemorou.

“Mais uma vitória da transparência! Os e-mails não editados de Hinman estarão disponíveis ao público em breve – fique atento enquanto os advogados trabalham para fazer isso acontecer”, publicou o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, na noite de terça-feira, 16.

Criptomoeda de inteligência artificial dispara

Além do XRP, outra criptomoeda disparou 225% nas últimas 24 horas. A PNB, do projeto Pink, é uma criptomoeda ligada a tecnologias de inteligência artificial.

O projeto se apresenta como o primeiro portal de mídia cripto baseado em inteligência artificial, cujo objetivo é “coletar grandes quantidades de dados sobre o setor de criptomoedas, rotular dados de treinamento e analisar os dados em busca de correlações e padrões e usar esses padrões para fazer previsões sobre estados futuros.”

O token subiu 225% nas últimas 24 horas, após a criptomoeda ser listada na corretora descentralizada PancakeSwap. No entanto, ainda não se sabe se o projeto irá se consolidar no mercado como uma possibilidade segura de investimento.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok