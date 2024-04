Adidas anuncia lançamento de nova coleção de NFTs e parceria com empresa cripto

A Adidas anunciou nesta segunda-feira, 15, o lançamento de uma nova coleção de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Os colecionáveis vão ser distribuídos por meio de uma parceria com o StepN, um aplicativo criado dentro da rede blockchain Solana e que recompensa os usuários pela distância percorrida em caminhas e corridas.

De acordo com o anúncio, a nova coleção será lançada já na próxima quarta-feira, 17. Ao todo, serão disponibilizados mil colecionáveis, que integram a coleção Genesis Sneakers. A Adidas afirma que os colecionáveis retratam "algumas das silhuetas mais icônicas no mundo da corrida".

Em um comunicado, a StepN destacou que a a coleção "é a primeira de uma série de atividades conjuntas entre StepN e Adidas ao longo de uma parceria de um ano que verá mais lançamentos de NFTs e itens físicos de vestuário ao longo dos próximos meses".

Apesar da StepN recompensar os seus quase 5 milhões de usuários do seu aplicativo com NFTs de forma gratuita, as duas empresas afirmaram que a nova coleção será lançada e comercializada em um marketplace, o Mooar, que também é baseado na rede blockchain Solana.

Shiti Manghani, CEO da StepN, ressaltou que a parceria busca unificar experiências e recompensas digitais e físicas: "O fato de uma parceria física e digital - ou 'phygital' - entre o aplicativo de estilo de vida mais amplamente usado e uma marca global como a Adidas ser agora uma realidade indica a direção que esse segmento está tomando".

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O StepN usa um sistema de "move to earn", ou "se movimente para ganhar" em tradução livre. Nele, o usuário do aplicativo recebe NFTs equivalentes à distância percorrida por ele em caminhadas e corridas. O objetivo é incentivar essa forma de deslocamento para reduzir emissões de carbono de outros meios de transporte.

Além disso, os usuários recebem "tênis" virtuais que podem ser melhores, reparados ou então trocados por outros. Para isso, é necessário que o usuário compre os tokens nativos do projeto, que também podem ser usados para adquirir a participação em maratonas online.

A Adidas segue apostando no potencial dos NFTs em programas de recompensa e interação com seus clientes, apesar do momento difícil desse segmento. Em 2023, a empresa criou um programa de apoio a criadores de NFTs e lançou diversas coleções, destacando sua intenção de "apostar tudo" na criação de projetos que combinam experiências físicas e virtuais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok